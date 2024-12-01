專訪／連拿兩屆金鐘視后！許瑋甯認：一年沒拍戲了　「留白」真實原因曝

記者蕭采薇／專訪

許瑋甯連續兩年以《她和她的她》和《不夠善良的我們》獲得金鐘獎迷你劇集視后，近日與金獎導演鍾孟宏合作的電影《餘燼》也正在上映中。然而她卻坦言，已經有一年多沒有拍戲，許瑋甯說：「我覺得我也有點任性。」沒工作的日子，她就把重心放在陪伴家人上。

▲許瑋甯在《餘燼》飾演金士傑的女兒。（圖／本地風光提供）

許瑋甯在《餘燼》飾演金士傑女兒，但其實在她的成長過程中，「父親」一直是個缺席的角色。而在與金士傑對戲的過程中，對方不斷問：「我在你眼中是一個什麼樣的父親？」卻發現金士傑所認識的角色，和許瑋甯心中的有差異。但許瑋甯說：「我覺得這個碰撞丟出來是好的，我們就是要越不和諧，在戲中的衝突感才會越大。」

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許瑋甯從不諱言自己出身自單親家庭，但家族關係緊密，她和外公、外婆，以及阿姨、舅舅等親戚感情很好，這也讓她對角色有帶入感。許瑋甯說：「我就是單親家庭，但家族的人很多，有很多錯綜複雜的情感。」因此戲裡與金士傑父女之間盡可能靠近和包容，也令許瑋甯特別有感。

▲《餘燼》莫子儀和許瑋甯再次合作。（圖／本地風光提供）



看似作品不斷問世，但許瑋甯坦言，其實已經一年多沒有拍戲，「我覺得我也有點任性，一方面也是怕自己沒有東西可以再挖出來給大家，一直希望可以有一些不一樣的東西。」另外先前外公和阿姨的離世，也讓她感受到「子欲養而親不待」的痛，希望有更多時間陪伴家人。

許瑋甯說：「那天剛好碰到朋友，他就說現在剛好這年紀是可以衝的時候，能衝就衝。但我突然間覺得時間對我來講好抽象喔！雖然我們無後顧之憂，可是都是旁邊的人在犧牲啊。」她最後說：「失去跟家人的相處，這樣重要階段沒了，就再也回不去了。」她也承諾休息過後，要用「許瑋甯2.0」的模式再次衝刺。