ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／連拿兩屆金鐘視后！許瑋甯認：一年沒拍戲了　「留白」真實原因曝

記者蕭采薇／專訪

許瑋甯連續兩年以《她和她的她》和《不夠善良的我們》獲得金鐘獎迷你劇集視后，近日與金獎導演鍾孟宏合作的電影《餘燼》也正在上映中。然而她卻坦言，已經有一年多沒有拍戲，許瑋甯說：「我覺得我也有點任性。」沒工作的日子，她就把重心放在陪伴家人上。

▲《餘燼》莫子儀、許瑋甯。（圖／本地風光提供）

▲許瑋甯在《餘燼》飾演金士傑的女兒。（圖／本地風光提供）

許瑋甯在《餘燼》飾演金士傑女兒，但其實在她的成長過程中，「父親」一直是個缺席的角色。而在與金士傑對戲的過程中，對方不斷問：「我在你眼中是一個什麼樣的父親？」卻發現金士傑所認識的角色，和許瑋甯心中的有差異。但許瑋甯說：「我覺得這個碰撞丟出來是好的，我們就是要越不和諧，在戲中的衝突感才會越大。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

許瑋甯從不諱言自己出身自單親家庭，但家族關係緊密，她和外公、外婆，以及阿姨、舅舅等親戚感情很好，這也讓她對角色有帶入感。許瑋甯說：「我就是單親家庭，但家族的人很多，有很多錯綜複雜的情感。」因此戲裡與金士傑父女之間盡可能靠近和包容，也令許瑋甯特別有感。

▲《餘燼》莫子儀、許瑋甯。（圖／本地風光提供）

▲《餘燼》莫子儀和許瑋甯再次合作。（圖／本地風光提供）

看似作品不斷問世，但許瑋甯坦言，其實已經一年多沒有拍戲，「我覺得我也有點任性，一方面也是怕自己沒有東西可以再挖出來給大家，一直希望可以有一些不一樣的東西。」另外先前外公和阿姨的離世，也讓她感受到「子欲養而親不待」的痛，希望有更多時間陪伴家人。

許瑋甯說：「那天剛好碰到朋友，他就說現在剛好這年紀是可以衝的時候，能衝就衝。但我突然間覺得時間對我來講好抽象喔！雖然我們無後顧之憂，可是都是旁邊的人在犧牲啊。」她最後說：「失去跟家人的相處，這樣重要階段沒了，就再也回不去了。」她也承諾休息過後，要用「許瑋甯2.0」的模式再次衝刺。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

推薦閱讀

恭喜！蕭煌奇當眾求婚了　女方驚人身份曝光

恭喜！蕭煌奇當眾求婚了　女方驚人身份曝光

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰　驚人尺度震撼日網

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰　驚人尺度震撼日網

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

林志玲一家三口「零遮掩放天燈」　AKIRA穿情侶裝甜蜜告白

林志玲一家三口「零遮掩放天燈」　AKIRA穿情侶裝甜蜜告白

柯佳嬿放閃了！同框坤達拍人生四格　網友看超久：以為網速不好

柯佳嬿放閃了！同框坤達拍人生四格　網友看超久：以為網速不好

最美童星「獨帶2孩移居紐西蘭」近況曝！　網讚：怎麼做到還像20歲

最美童星「獨帶2孩移居紐西蘭」近況曝！　網讚：怎麼做到還像20歲

「我的另類羅曼史」前鼓手家中猝逝！終年44歲　遺體疑遭愛犬啃食

「我的另類羅曼史」前鼓手家中猝逝！終年44歲　遺體疑遭愛犬啃食

快訊／(G)I-DLE奪大賞！小娟霸氣宣布「5人全決定續約」成員哭了

快訊／(G)I-DLE奪大賞！小娟霸氣宣布「5人全決定續約」成員哭了

直播主爆黃曉明、葉珂已分手！　曬聊天紀錄「黃哥感謝你」

直播主爆黃曉明、葉珂已分手！　曬聊天紀錄「黃哥感謝你」

NewJeans「主張1手段太高明」！ADOR被壓著打　專家：局面大反轉

NewJeans「主張1手段太高明」！ADOR被壓著打　專家：局面大反轉

六月8歲女兒暴風成長！　「擺拍秀大長腿」網讚：爸媽基因好

六月8歲女兒暴風成長！　「擺拍秀大長腿」網讚：爸媽基因好

飯店浴室天花板崩塌「掉下1隻大胖橘貓」！黃沐妍傻眼　去買樂透中獎了

飯店浴室天花板崩塌「掉下1隻大胖橘貓」！黃沐妍傻眼　去買樂透中獎了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

恭喜！蕭煌奇當眾求婚了　女方驚人身份曝光

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰　驚人尺度震撼日網

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

林志玲一家三口「零遮掩放天燈」　AKIRA穿情侶裝甜蜜告白

柯佳嬿放閃了！同框坤達拍人生四格　網友看超久：以為網速不好

最美童星「獨帶2孩移居紐西蘭」近況曝！　網讚：怎麼做到還像20歲

「我的另類羅曼史」前鼓手家中猝逝！終年44歲　遺體疑遭愛犬啃食

快訊／(G)I-DLE奪大賞！小娟霸氣宣布「5人全決定續約」成員哭了

直播主爆黃曉明、葉珂已分手！　曬聊天紀錄「黃哥感謝你」

NewJeans「主張1手段太高明」！ADOR被壓著打　專家：局面大反轉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

許瑋甯, 餘燼

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 專訪／連拿兩屆金鐘視后！許瑋甯認：一年沒拍戲了　「留白」真實原因曝
  2. 《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的
  3. 最美童星「獨帶2孩移居紐西蘭」近況曝！　網讚：怎麼做到還像20歲
  4. NewJeans「主張1手段太高明」！ADOR被壓著打　專家：局面大反轉
  5. 《青龍》13貼文「獨關鄭雨盛留言」！　離婚律師呼籲外界別再罵
  6. 連線／《破·地獄》許冠文累到躺棺材休息　黃子華嘆：人比鬼可怕
  7. 小孟老師／12月1日星座運勢　金牛展現好人緣「3運全有助攻」
  8. 《彈一場完美戀愛》榮登「全球BL第一殿堂」　經紀公司力邀劉泯廷赴泰
  9. 隋棠肉搏胡宇威害她「下半身失去知覺」　曾沛慈為愛犧牲放棄圓夢
  10. 恭喜！蕭煌奇當眾求婚了　女方驚人身份曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366