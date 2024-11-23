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五堅情缺一站台鄭伊健　「才唱2首歌就被打斷」請下台！

記者蔡琛儀／高雄報導

香港天王鄭伊健今晚在高雄開唱，是他出道多年在台灣第一次辦的大型個唱，而先前公布擔任演唱會嘉賓的婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒等四人在安可橋段無預警現身，與鄭伊健合體組成港台限定版「五堅情」，掀起全場暴動，特別合唱了《古惑仔》系列的插曲〈戰無不勝〉，小賴請鄭伊健考他們廣東話遊戲，鄭伊健突然cue他們跳〈亂世巨星〉，四堅情傻眼：「直接來？」馬上被鄭伊健虧：「當藝人還沒有準備？」

▲▼鄭伊健與五堅情成員陳零九、賴晏駒、婁峻碩、黃偉晉。（圖／小金鹿娛樂提供）

▲鄭伊健邀請五堅情成員陳零九、賴晏駒、婁峻碩、黃偉晉站台。（圖／小金鹿娛樂提供）

結果最後四堅情足足跳了兩次，第二次鄭伊健還站在一旁，一臉「評審」的模樣檢視他們的舞蹈，結束後婁峻碩直呼：「還有第三次嗎？」讓鄭伊健笑說：「沒了！」最後本來婁峻碩還要講話，鄭伊健突然說：「不要太辛苦你們了，最熱烈的掌聲給他們！」升降台隨即無預警送走四堅情，畫面超爆笑。

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四人為了和鄭伊健的合作，在開唱前都加緊練習粵語歌詞及發音，更特別找排舞老師練舞。婁峻碩笑說：「已經準備好要當大哥旁邊的嘍囉了！」提及跟「五堅情」的首次合作，鄭伊健透露上次來台宣傳時因為一起錄節目合唱了〈友情歲月〉，因此埋下了彼此合作的契機；被問到一開始對五堅情的印象，鄭伊健坦言是透過婁峻碩才認識到其他成員。

黃偉晉還特別問鄭伊健：「婁峻碩有沒有說我們壞話？」結果鄭伊健妙答：「沒有，他沒有講壞話！」隨後又補一句：「他是完全沒有介紹（五堅情），是我自己知道你們是一個團體！」此話一出險釀五堅情內鬨，讓黃偉晉、小賴、陳零九不可置信地大喊：「幹嘛不介紹我們啊！」在旁的婁峻碩則笑翻解釋：「有啦！我們有邀請大哥來看五堅情演唱會！」

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鄭伊健, 婁峻碩, 陳零九, 小賴, 黃偉晉

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