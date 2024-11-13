徐凱希公開《衝衝衝》最常被問3問題！　爆料徐乃麟私下面

記者王靖淳／綜合報導

女星徐凱希是節目《天才衝衝衝》的主持人，平時除了會在社群記錄生活，也有經營YouTube頻道分享日常。今（13）日她透過IG發文透露最常被觀眾詢問有關《天才衝衝衝》的三大問題，分別為「是否提前知道題目」、「徐乃麟私下脾氣如何」以及「張文綺是否真的笨」，她也在文中親自回應每個問題，貼文曝光後，立即掀起網友討論。

▲徐凱希。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）

徐凱希透露，第三多人問的問題是：「是不是都事先知道題目？」對此，她表示：「真的不知道！如果知道了就不好玩了！」並強調節目中一切都是即興反應，否則就少了節目趣味。隨後，第二多人問的問題是關於主持人徐乃麟的性格：「乃哥是不是很兇？」為此，徐凱希澄清說道：「乃哥人真的超～好，不管是對同事、來賓或是工作人員。」她還提到，每次和徐乃麟錄影都能準時收工，讓她更喜歡與對方一起合作。

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▲徐凱希分享常被問到的3個問題。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）

至於被問最多的問題，徐凱希透露是「張文綺真的那麼笨嗎？還是她是裝的？」為此，徐凱希直言不諱地說：「她真的沒有裝，她就是那麼笨！」隨即更補充表示，張文綺的笨其實是大智若愚，這種單純而可愛的表現並非一般人能理解。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「覺得你好棒」、「是真愛才能說實話」。