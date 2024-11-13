阿信揭「來當五月天嘉賓必做1件事」　林俊傑一聽嚇傻：有這習俗？

記者蔡琛儀／台北報導

五月天近日在上海連唱11場，舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，昨（12日）第二場邀請金曲歌王林俊傑（JJ）擔任嘉賓，JJ在2018年就曾在五月天「人生無限公司」桃園演唱會時擔任嘉賓，當時他興奮要和五月天組「六月天」，相隔六年的時間，總算再聚首。

▲▼五月天上海演唱會，嘉賓林俊傑。（圖／相信音樂提供）

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昨晚JJ來到上海，他表示期望這天好多年了，在上台前還在後台看著演唱會，跟著歌迷大合唱，直呼很喜歡這種搖滾的氣氛，由於之前五月天邀Ella當嘉賓，阿信被Ella當場驗貨腹肌，因此阿信昨說：「你可能很久沒來五月天的演唱會了，來到這邊的嘉賓我們有個習慣就是要摸腹肌的。」讓JJ嚇喊：「蛤！是有這個習俗嗎？」阿信則說：「像是Ella的演唱會，你如果下次去要練好再去。」讓全場笑翻。

JJ曾在節目中改編演唱五月天的〈知足〉，他表示這首歌很溫暖，也曾在節目裡提及對歌曲概念「要放才有更多收獲」感觸良多，而阿信則選唱他很喜歡的〈不為誰而作的歌〉作為合作曲，之前阿信曾和怪獸進錄音室，以吉他彈奏、演唱〈不為誰而作的歌〉為JJ慶生，如今終於能和JJ一起合唱，「六月天」同台飆唱讓台下歌迷聽得非常過癮。

▲五月天和林俊傑睽違6年合體。（圖／相信音樂提供）

JJ日前剛結束巡演，馬上又公布明年的全新巡演，他也透露，在演唱會前將有新作品和大家見面，不過這次不是新歌而是新書，新書就是邀請阿信寫序，當JJ唱完準備下台時，更預告：「在音樂道路上能找到志同道合一起合作的朋友，希望下次合作不會太久，那我們就是六月天。」

昨是上海演唱會原訂的第一場，雖然是上班、上課日，但滿場歌迷的大合唱與尖叫聲展現充沛活力，怪獸大力誇讚歌迷：「真不虧是上海的第一場，大家都很有精神。」而石頭也說：「謝謝大家今天來，大家都很熱情，今天照理說是第一天，我們把每一天都辦得像第一天一樣熱情。」冠佑也掛保證，不管今天是第一場還第二場，都會把大家想聽的歌努力唱給大家聽，瑪莎自爆自己在10日時有彈錯的地方，所以重新來過後今天是第一場。然而阿信回憶起第一次踏上八萬人體育場時，已感到人生不虛此行，沒想到此次將唱11場，他說：「我們會唱好每一首歌來對待每一位喜歡五月天的朋友。」

▲五月天在上海一連唱11場。（圖／相信音樂提供）