姜丹尼爾送粉絲結婚花籃「我永遠是次愛」　韓網感動：入坑一輩子

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男歌手姜丹尼爾自團體Wanna One活動結束後，努力發展個人事業，日前有位歌迷拿著自己的結婚請帖到場參加簽售會，她告訴姜丹尼爾「因為想跟最愛（姜丹尼爾）結婚失敗，所以現在要跟次愛（未婚夫）結婚了」，沒想到，姜丹尼爾把這段謹記在心，送了花籃給新娘，溫情喊話「我是次愛」，佳話令粉絲感動不已。

▲姜丹尼爾在簽售會上收到粉絲給的結婚喜帖。（圖／翻攝自sixyaisfree推特）



近日有位歌迷在姜丹尼爾簽售會上，拿出喜帖給偶像，她表示「我的夢想本來是跟哥哥（姜丹尼爾）結婚但失敗了，所以我就跟次愛（未婚夫）結婚了」，姜丹尼爾拿到喜帖後大笑，不斷反問「是真的嗎」，她加碼透露「次愛（未婚夫）還出了錢讓我來簽售」，姜丹尼爾當場慌張回答「不用這樣也沒關係，對於xxx先生（粉絲未婚夫），真的很抱歉」。

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▲▼粉絲告訴姜丹尼爾「簽售會的錢是未婚夫買單」，他當場愧疚到表示「很抱歉」。（圖／翻攝自sixyaisfree推特）



姜丹尼爾在簽售會上告訴該名粉絲「雖然妳說新郎是次愛，但我相信他才是最愛」，粉絲再度堅決回答「你才是最愛」，姜丹尼爾則真摯地搖頭表示「不是，我不是最愛，你們婚紗照片看起來很幸福」，希望小倆口幸福地生活下去。

▲姜丹尼爾後來親自送了粉絲結婚花籃表示「我永遠是次愛」。（圖／翻攝自sixyaisfree、姜丹尼爾經紀公司推特）



這段插曲引起瘋傳，姜丹尼爾本人把這件事牢記在心，10日真的送上結婚花籃祝賀該位歌迷，上面寫著「新郎，我不是最愛，我是永遠的次愛姜丹尼爾」，官方認證該花籃是由偶像所送，並表示「真心祝賀佳偶結婚，會為新娘幸福的未來所應援」。該花籃曝光後，韓網感動直呼「會入坑一輩子」、「so sweet」。