中信啦啦隊正妹「搭捷運被一路跟下車」　抓包偷拍怒翻白眼：不舒服

記者王靖淳／綜合報導

味全龍啦啦隊女孩李多慧最近結束5天的騎車環島之旅，不過昨（9）日卻發文透露在回住處的路上遭人跟蹤，今（10）日也前往新北市婦幼警察隊報案，消息曝光後引發外界討論及關注。為此，中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員希希事後也在IG限動發文透露，搭捷運被偷拍，對方甚至一路跟蹤下車，讓她忍不住翻白眼：「很不舒服欸。」

▲希希。（圖／翻攝自Instagram／cc.cece01）

希希透露，自己在白天出門時遭遇了跟蹤事件，讓她感到相當不安。她表示，當時正值中午時分，在搭捷運的過程中就注意到有一名男子鬼鬼祟祟地偷拍她，即使下車後，那名男子仍然一路尾隨，讓她感到極為不適。希希形容這種行為非常讓人困擾，不只侵犯她的隱私，還給她帶來了心理上的壓力。最後，她在文末無奈地附上了三個翻白眼的表情符號，顯示出她的無助與厭惡。

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▲希希透露自己遭人跟蹤。（圖／翻攝自Instagram／cc.cece01）

事實上，味全龍啦啦隊女孩李多慧昨（9）日才發文透露，自己和團隊在環島後回到台北，準備回家休息時，遭到陌生人開車尾隨，讓她感到相當恐懼。她提到，為了確認這輛車是否真的在跟蹤，她和夥伴決定在住家附近繞行，結果發現該車仍緊隨不放，後來他們停在便利商店觀察，發現車上有一名穿綠色外套的陌生人下車，表面上假裝在講電話，卻一直用手機對著他們拍攝，這樣的尾隨行為持續了整整一個半小時，讓她們不敢回家，為此她無奈表示：「我努力的還不夠嗎？ 還想要打聽到哪些隱私的事情呢？」