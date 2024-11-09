親妹乳癌「砸百萬堅持做1舉動」拖到喪命！溫翠蘋哽咽：她是笨死的

記者潘慧中／綜合報導

溫翠蘋最近上節目透露，親妹妹2015年中的時候，常幫忙按摩的師傅就有提醒「有摸到怪怪的，一點點硬塊，妳該去檢查一下」，但妹妹第一時間選擇忽略，拖到同年底檢查時，「已經是二期了。」

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▲溫翠蘋妹妹忽視按摩師的提醒，正式檢查時已經變二期了。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



沒想到，妹妹將漂亮看得比生命重要，逃避正規治療，選擇聽信民俗療法，就是不想開刀或化療，「這樣延誤就醫1年，一直都沒有去做正規治療」，溫翠蘋感嘆說道。

▲溫翠蘋妹妹始終聽信民俗療法。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



直到爸媽苦口婆心地說服，「全家人真的哭著求她」，溫翠蘋的妹妹才接受化療，但此時已經乳癌三期了。只不過，可能是受不了化療的折磨，妹妹又找上了新的民俗療法。

▲直到全家人哭求，溫翠蘋妹妹才接受化療。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



溫翠蘋妹妹偷偷跑去宜蘭，一度失聯，後來主動打電話是為了要錢，原來已經付100萬的她，要再付300萬才能做完民俗療法的完整療程。但溫翠蘋當然不可能會給，並立刻將妹妹帶回家，「出來的時候她的狀況已經越來越糟糕了。」

▲溫翠蘋妹妹還一度討300萬要去做民俗療法。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



緊急就醫後發現，溫翠蘋妹妹的癌細胞已完全擴散，「說實在的來不及了。」如今談起此事，她依然替妹妹感到惋惜，不禁哽咽地說「我只能說她是笨死的」。

▲溫翠蘋感嘆妹妹是笨死的。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）