記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星杜淳的妻子王燦因擁有甜美臉蛋、火辣身材，在真人秀節目中擄獲了不少粉絲。她在7月曾公開體重只有39.2公斤，引發「製造身材焦慮」的爭議，而王燦8日對此做出解釋，表示自己是因為生病才會過瘦，她也一直在嘗試增重。

▲杜淳的老婆王燦身材一直都很纖瘦。（圖／翻攝自微博／王燦522）

王燦表示，其實她因為過瘦的體態，在生活中遇到許多困擾，如臉部凹陷、借衣服困難、免疫力下降等，因此她一直希望能增加體重。然而，許多粉絲誤以為她過瘦是因為刻意控制飲食，對此，她表示：「我也試過暴飲暴食，吃各種高熱量的食物，但反而給腸胃增加了很大的負擔，導致了更多的問題。」

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王燦進一步解釋，她之前嘗試過許多方法來增肥，包括飲用各種湯藥，但效果都不理想。最近因為脹氣問題再次就醫，才確診為「腸易激綜合症（腸躁症）」，並透露：「我最大的症狀就是肚子脹氣，吃很多吧，一會兒就去廁所xx。所以為什麼增肥失敗了。」

▲▼王燦透露自己是因腸躁症才過瘦。（圖／翻攝自微博／王燦522）

對於造成腸躁症的原因，王燦表示，可能與精神障礙、內分泌問題、焦慮、失眠等因素有關。而她自己則是因腸道菌群失調，以及工作壓力大、帶孩子產生的焦慮。對此，她已開始進行飲食調整，並結合益生菌、消化酶和心情調節等方式來改善症狀。

王燦表示，希望透過這篇文章，能消除外界對她的誤解，也呼籲大家在忙碌的工作生活中，記得按時進行身體檢查，好好愛護自己，「我現在終於在增肥路上看到一道道綠光，身體也前所未有的輕爽舒適。」

▲王燦先前公開體重只有39.2公斤，被質疑是刻意減肥。（圖／翻攝自微博／王燦522）