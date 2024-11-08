ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

畢書盡為愛情受污衊　挺身護愛罕見發聲

記者蔡琛儀／台北報導

畢書盡將推出新專輯《Bii WITH YOU》，專輯的概念曲〈不苦Glacier〉MV由破億票房導演殷振豪執導，並邀請謝欣穎參與演出。MV中，畢書盡飾演外星人，與謝欣穎共譜一段跨越銀河系的戀曲。

▲▼畢書盡、謝欣穎〈不苦〉。（圖／索尼提供）

▲畢書盡、謝欣穎〈不苦〉。（圖／索尼提供）

MV中，謝欣穎必須扮老上場，為了這個效果，她兩次試妝，整體經歷超過16小時的翻模、定妝、拍攝上妝、卸妝，終於完成100歲特殊妝的拍攝，畢書盡看到謝欣穎犧牲時間和美貌來完成MV，直說：「實在太感謝了。」謝欣穎笑說：「想看見自己變老的樣子是我接演的原因之一。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

〈不苦Glacier〉的歌詞由畢書盡的感情經歷譜寫而成，作詞人黃婷有感於畢書盡為了愛情所受到的誤解，打擊甚至是污衊，依然挺身護愛，爭取幸福的故事感動，想以「冰河」主題來闡述「真愛不苦」，有一種愛與堅持，即使無人能認可、不被了解，始終能堅定前行，在酷寒之地結成了冰河，擁抱凜冽而壯闊的幸福。

▲▼畢書盡、謝欣穎〈不苦〉。（圖／索尼提供）

▲謝欣穎在畢書盡〈不苦〉MV扮老。（圖／索尼提供）

在拍攝的過程中，團隊巧遇了地震、下大雨和起濃霧，一度暫停拍攝，但這些情況剛好呼應了這次專輯蘊藏的驟雨、氣旋、季風霧等天氣現象，他表示：「當天地震不大，大家好像沒有太害怕，但是手機警示全部大家一起響 才被聲音嚇到！而且下大雨和起濃霧讓我覺得很適合這首歌的情境，希望我看起來真的更有外太空來的感覺。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

I人一粒被筠熹霸氣親親　性感大跳三振舞電暈網

推薦閱讀

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

葛斯齊被惹毛　爆將公布消息來源　看王定宇怎麼辯

葛斯齊被惹毛　爆將公布消息來源　看王定宇怎麼辯

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

黃曉明遭爆分手葉珂被討12億！　前妻Angelababy 1動作被抓包

黃曉明遭爆分手葉珂被討12億！　前妻Angelababy 1動作被抓包

大牙老公被診斷「精蟲斷肢」！結婚4年沒懷孕…她鬆口2原因：找不到

大牙老公被診斷「精蟲斷肢」！結婚4年沒懷孕…她鬆口2原因：找不到

王定宇被爆曖昧私訊「我想要你」　 葛斯齊預告：將喚起你美好回憶

王定宇被爆曖昧私訊「我想要你」　 葛斯齊預告：將喚起你美好回憶

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

葛斯齊被惹毛　爆將公布消息來源　看王定宇怎麼辯

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

黃曉明遭爆分手葉珂被討12億！　前妻Angelababy 1動作被抓包

大牙老公被診斷「精蟲斷肢」！結婚4年沒懷孕…她鬆口2原因：找不到

王定宇被爆曖昧私訊「我想要你」　 葛斯齊預告：將喚起你美好回憶

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

畢書盡, 謝欣穎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃曉明女友真的懷孕！「陪產檢全被拍」畫面遭酸：葉珂找來的？
  2. 鍾明軒頻道開12年首招夥伴！　列5條件「女生我會比較愛」曝原因
  3. 畢書盡為愛情受污衊　挺身護愛罕見發聲
  4. 《艾曼紐2024》名導奧黛麗迪萬來台求鳥卦！　合作黃秋生讚：他非常重要
  5. 英AV女宣布開趴「幫高中生轉大人」！家長怒抗議　慘遭取消簽證了
  6. 孫生大動作「刪女生好友」！　撂重話：皮囊好看個性邪惡
  7. 黃宣結婚後「收入暴漲」全給老婆管　認忙到沒時間辦婚禮
  8. 直擊／天菜主持人現身見面會⋯　Apink普美、初瓏吃醋：他的尖叫聲較大
  9. 一個月快500元！Netflix「雙11偷偷漲價」　官方證實：即日起價格調整
  10. 宇宙人、麋先生「師妹」竟是3大視后！　罕見進錄音室開金嗓

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366