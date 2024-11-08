畢書盡為愛情受污衊　挺身護愛罕見發聲

記者蔡琛儀／台北報導

畢書盡將推出新專輯《Bii WITH YOU》，專輯的概念曲〈不苦Glacier〉MV由破億票房導演殷振豪執導，並邀請謝欣穎參與演出。MV中，畢書盡飾演外星人，與謝欣穎共譜一段跨越銀河系的戀曲。

▲畢書盡、謝欣穎〈不苦〉。（圖／索尼提供）

MV中，謝欣穎必須扮老上場，為了這個效果，她兩次試妝，整體經歷超過16小時的翻模、定妝、拍攝上妝、卸妝，終於完成100歲特殊妝的拍攝，畢書盡看到謝欣穎犧牲時間和美貌來完成MV，直說：「實在太感謝了。」謝欣穎笑說：「想看見自己變老的樣子是我接演的原因之一。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

〈不苦Glacier〉的歌詞由畢書盡的感情經歷譜寫而成，作詞人黃婷有感於畢書盡為了愛情所受到的誤解，打擊甚至是污衊，依然挺身護愛，爭取幸福的故事感動，想以「冰河」主題來闡述「真愛不苦」，有一種愛與堅持，即使無人能認可、不被了解，始終能堅定前行，在酷寒之地結成了冰河，擁抱凜冽而壯闊的幸福。

▲謝欣穎在畢書盡〈不苦〉MV扮老。（圖／索尼提供）

在拍攝的過程中，團隊巧遇了地震、下大雨和起濃霧，一度暫停拍攝，但這些情況剛好呼應了這次專輯蘊藏的驟雨、氣旋、季風霧等天氣現象，他表示：「當天地震不大，大家好像沒有太害怕，但是手機警示全部大家一起響 才被聲音嚇到！而且下大雨和起濃霧讓我覺得很適合這首歌的情境，希望我看起來真的更有外太空來的感覺。」