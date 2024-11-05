郭台銘9歲小女兒罕見露面！　「扮迪士尼公主開唱」超萌模樣曝光

記者蔡琛儀／台北報導

由音樂製作人陳子鴻主導的「喜歡音樂冬季演唱會」，邀請了來自各行各業的學員參與，其中還驚見鴻海創辦人郭台銘的小女兒Bella、台灣首位突破千萬訂閱的YouTuber奇軒等。

▲▼郭台銘小女兒Bella參加喜歡音樂2024冬季演唱會。（圖／喜歡音樂提供）

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陳子鴻有著37年的音樂製作經驗，並曾與多位天王天后合作。他於1999年創立「喜歡音樂」，並於四年前成立「歌唱訓練班」，希望能幫助有歌唱夢想的朋友實現夢想。他表示，每一位學員都像璞玉，只是被事業耽誤了歌唱夢，希望能幫助他們圓夢。

郭台銘小女兒Bella以《魔髮奇緣》女主角樂佩的小公主形象獻唱迪士尼歌曲〈I See the Light〉，展現出遺傳自父母的大將之風與舞台魅力。為了讓愛女圓夢演出，曾馨瑩花了兩天功夫，親自為她編織髮辮，還帶外婆和哥哥一起到場加油，Bella表演完畢，曾馨瑩更帶著家人一起上台獻花拍照，氣氛溫馨幸福。

▲郭台銘小女兒Bella參加演唱會，媽媽曾馨瑩帶兒子和朋友一起上台獻花。（圖／喜歡音樂提供）

成為台灣首位突破千萬訂閱的鑽石級YouTuber奇軒則嗨唱張震嶽的〈自由〉，也是他的處男唱，主持人問他有沒有開直播？他笑答「沒開，今天要不是腳受傷，就表演後空翻了。」