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日本「被神選中的美少女」認了想退演藝圈！　留下全因媽媽1句話

記者劉宛欣／綜合報導

日本女星齋藤飛鳥現年26歲，曾經是乃木坂46人氣成員，受封「被神選中的美少女」，在2022年宣布畢業。她於2日睽違5年半後再度登上日本電視台節目《Another Sky》，並在節目中坦承自己曾在自團體畢業時，認真考慮過退出演藝圈，最後是媽媽的關係，才決定留下。

▲齋藤飛鳥留在演藝圈是因為媽媽。（圖／翻攝自齋藤飛鳥官方X）

▲齋藤飛鳥坦言曾想過退出演藝圈。（圖／翻攝自齋藤飛鳥官方X）

根據日媒報導，齋藤飛鳥自2011年以13歲之齡加入乃木坂46，已經在演藝圈打拼12年。她認為這段時間已經讓她「非常滿足，並且做到了極致」。她在節目中坦言：「除了乃木坂以外，真的沒有任何想做的事。」更直言很真摯地考慮過要退圈，回想畢業演唱會在東京巨蛋舉行時，內心充滿了幸福感，認為「這是無法再超越的景色」，也因此萌生了「乾脆就此放手」的想法。

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▲齋藤飛鳥留在演藝圈是因為媽媽。（圖／翻攝自齋藤飛鳥官方X）

▲齋藤飛鳥留在演藝圈是因為媽媽。（圖／翻攝自齋藤飛鳥官方X）

在談到持續演藝工作的原因時，齋藤飛鳥透露，媽媽是她最大的動力之一。她提到媽媽曾對她表示「無法再看到妳出現在電視上，會很失落」。她的母親自她參加乃木坂徵選起，每年生日都會特地前往乃木神社為她祈求祝福。齋藤飛鳥感性地說：「我經常覺得自己運氣很好，這應該是因為媽媽在背後默默為我付出吧。」向母親表達了深深的感激之情。

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