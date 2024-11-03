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安芝儇突現身大巨蛋應援林岱縈！　晚上再送驚喜「暖心舉動曝光」

記者孟育民／台北報導

世界12強棒球賽台灣隊與捷克國家隊的熱身交流賽，一連二天在大巨蛋登場，集合6隊龐大應援陣容，林岱縈與女孩除了擔任開場舞蹈表演之外，也負責在髮香區及2樓看台區應援。林岱縈表示：回想起好久以前，在台北田徑場與大家一起看第一屆世界12強的比賽，覺得非常興奮！而且國家隊應援緊張的氣氛，能夠在現場真的太開心了。沒想到，韓籍啦啦隊女孩安芝儇，竟然也現身在觀眾席上，為了要給好友林岱縈驚喜，讓她差點感動落淚。

▲▼林岱縈（左）為中華隊應援，好友安芝儇突然現身為林岱縈應援。（圖／紅心字會提供）

▲林岱縈（左）為中華隊應援，好友安芝儇突然現身為林岱縈應援。（圖／紅心字會提供）

2人隔著十幾排座位的距離，林岱縈一開始還沒發現安芝儇坐在觀眾席上，直到球迷們開始騷動，她才看到小安，林岱縈表情先是驚訝，然後狂比出愛心及親吻手勢，安芝儇也回送愛心與飛吻；林岱縈感動說：「我一開始是先聽到我前方的粉絲一直說賺到了、賺到了，然後看到相機的鏡頭突然全部轉到一個方向的時候，我才看到小安，當下為了做好應援的工作，我是有忍住了，不然真的會想哭，她真的讓我很感動。」

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▲▼林岱縈（左）為中華隊應援，好友安芝儇突然現身為林岱縈應援。（圖／紅心字會提供）

▲林岱縈看見朋友相當感動。（圖／紅心字會提供）

擁有高人氣的她們，賽後就被粉絲團團包圍，親切與粉絲打招呼，2人還來不及互動，林岱縈就被工作人員帶走，然而結束返家時，一打開家門，沒想到安芝儇竟然還與林岱縈的親友繼續串通下，再度現身在她的家中，還貼心準備好了晚餐泡菜豆腐鍋及海鮮豆腐鍋，讓林岱縈超感動。

▲▼林岱縈（左）為中華隊應援，好友安芝儇突然現身為林岱縈應援。（圖／紅心字會提供）

▲林岱縈、安芝儇難得有相聚的時光。（圖／紅心字會提供）

經紀人透露，林岱縈打開家門時，安芝儇即喊出「小鹿，歡迎來我的家，今天辛苦了！」還拉著她，坐在沙發上。唯一讓小安不解的地方是，不懂為何岱縈家沒有桌子，要怎麼吃飯，岱縈也搬出旁側的沙發椅，把食物放在托盤上說，岱縈也解釋，因為以前養的貓生病，為了有更大的照顧空間，我就把桌子丟掉了。林岱縈還說，「小安是第一個來我家的外國朋友，幸好家裡一直都是保持很整齊清潔，下次她來，我就會買好桌子了。」

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