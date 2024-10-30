晨悠倒數開唱「嘉賓是百萬大咖YTR」！　喊話：要組女F4

記者蔡琛儀／台北報導

雙人演唱組合晨悠將於11月10日在三創舉行10週年出道演唱會，並推出演唱會同名單曲〈我們都別改變〉。兩人過去10年只出過一張EP和一張專輯，但唱過的歌曲有上百首，經過反覆推敲後，終於排出濃縮10年音樂歷程的曲目。然而，由於有些歌曲已經很久沒有演唱，兩人發現歌詞都忘光了，因此「背歌詞」成為了她們的最大挑戰。

▲▼晨悠近期緊鑼密鼓準備演唱會。（圖／索尼提供）

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惟晨說：「我們現在就是靠一次又一次的練唱來背歌詞。」以悠則坦承和惟晨相比，自己比較不擅長背歌詞，惟晨笑說：「她一直以來記憶力都比較不好。」以悠也自嘲說：「我的『腦容量』好像有一點不足，很常記不住事情，但我會全力準備的，請大家不要擔心。」

晨悠近期每天至少練唱3小時，除了要記歌詞，還要記住分配的合音部分，因此她們正在努力提升記憶力。演唱會的同名單曲〈我們都別改變〉歌詞中藏了許多S.H.E的歌名，成為歌曲的彩蛋，向她們的偶像S.H.E致敬。

此次演唱會的嘉賓是同樣非常喜愛S.H.E的YouTuber「欸 你這週要幹嘛」的Ariel和Shine，晨悠表示十分期待能和Ariel和Shine一起飆歌，更說：「歡迎Ariel和Shine和我們一起組成限定女版F4。」