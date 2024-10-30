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韓瑜20年前《意難忘》合作石英　沈痛發聲：活著的人顧好更重要！

記者黃庠棻／台北報導

資深男星石英今（30）日傳出他在台大癌醫中心過世的消息。經紀公司鳳凰藝能代為發布家屬聲明，女兒林千鈺證實「家父於10月27日下午3點45分，在家人陪伴下自然安詳辭世。」曾與石英在《意難忘》有合作過的韓瑜也在訪問中悼念這位溫暖的前輩。

▲資深男星石英。（圖／民視提供）

▲資深男星石英證實過世。（圖／民視提供）

韓瑜在2004年播出的《意難忘》與石英合作過，坦言自己在接收到對方過世的消息時感到「哀傷又遺憾」，雖然已經是20年前的事情，且兩人之間沒有太多對手戲，但在她的心中對方是一位很敬重的長輩，身邊其他也都會叫前輩「石爸」，讓她直呼「覺得他好像就是大家真的爸爸」。

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▲《阿榮與阿玉》韓瑜。（圖／華視提供）

▲韓瑜曾跟石英在《意難忘》合作。（圖／華視提供）

不僅如此，韓瑜也表示自己跟石英的女兒林千鈺反而有比較多演技上的交流，神情沈重地說道「祝福石爸一路好走，希望千鈺姐節哀」，她也表示石英夫妻都會關心晚輩，回憶起對方「是個非長親切、風趣的人」。

▲▼韓瑜透露長白頭髮。（圖／翻攝自臉書）

▲韓瑜回憶起跟石英合作的點滴。（圖／翻攝自臉書）

此外，韓瑜透露雖然自己跟林千鈺比較熟識，但目前還沒傳訊息給對方，坦言自己下了戲之後，比較不會聯絡其他人，會在心裡給對方加油打氣，希望石英的家人可以好好調整心情，認為「現在活著的人顧好更重要，相信石爸在天之靈也會希望周遭的人不要傷心，平和地送他離開」。

▲▼韓瑜透露長白頭髮。（圖／翻攝自臉書）

▲韓瑜回憶起跟石英合作的點滴。（圖／翻攝自臉書）

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