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陸劇女神直播「突出現吼叫聲」　遭疑職場霸凌…陳都靈工作室道歉

記者陳芊秀／綜合報導

31歲大陸女星陳都靈因主演蘇有朋執導電影《左耳》打開知名度，去年年演出電視劇《長月燼明》、《蓮花樓》人氣竄升。她搭檔侯明昊演出《大夢歸離》，與演員連線直播宣傳，不料直播到一半，房間出現吼叫聲，連線中的演員也嚇到，她的工作室深夜發文道歉。

▲▼陳都靈直播出現有人大聲吼叫，工作室發文道歉。（圖／翻攝自微博）

▲陳都靈《大夢歸離》演神女，戲外直播宣傳出狀況。（圖／翻攝自微博）

陳都靈在《大夢歸離》飾演神女「文瀟」，昨日與侯明昊、田嘉瑞透過視訊連線做宣傳，突然房間出現聲音，接著她說「等一下，在連線呢」，便摘下耳機離開鏡頭，不料接著出現大聲吼人的，疑似說著：「你別在鏡頭裡面，你別在鏡頭裡面播，煩死我了你這一天！」而侯明昊被嚇到身體不禁往後退，連正在吃東西的田嘉瑞也停了下來。

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▲▼陳都靈直播出現有人大聲吼叫，工作室發文道歉。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳都靈直播出現有人大聲吼叫，工作室發文道歉。（圖／翻攝自微博）

▲陳都靈、侯明昊、田嘉瑞視訊直播，途中聽到聲音放下耳機離開鏡頭。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳都靈直播出現有人大聲吼叫，工作室發文道歉。（圖／翻攝自微博）

▲陳都靈消失鏡頭時，房間冒出大聲吼叫，侯明昊嚇得倒退，田嘉瑞吃東西嘴巴停住了。（圖／翻攝自微博）

而陳都靈工作室凌晨1點54分發文道歉，「室先鞠躬道個歉，直播開始前操作一直出bug，最終順利解決，抱歉讓老板和大家擔心啦！請大家繼續支持《大夢歸離》，支持文瀟。」 ​而另外有爆料聲稱是工作人員互相爭吵，她則是去勸架。

▲▼陳都靈直播出現有人大聲吼叫，工作室發文道歉。（圖／翻攝自微博）

▲陳都靈工作室發文道歉。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳都靈直播出現有人大聲吼叫，工作室發文道歉。（圖／翻攝自微博）

▲網友爆料陳都靈工作室工作人員互相爭吵。（圖／翻攝自微博）

陳都靈一度被網友憂心被罵，甚至有網友質疑職場霸凌，工作室發文道歉後，眾人批評「好離譜，居然是員工在老板直播時吵架嗎，第一次共情老闆了」、「那麽沒有大局觀的工作人員可以辭退了」、「直播的時候情緒都如此不穩定無法控制，很難想象平時什麽樣，會不會打人」。還有人關注演員反應「嚇得最左邊那位嘴都不敢嚼了」、「咀嚼都變慢了」、「呼吸都停了」。

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