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胡瓜脫口「我兒子沒知名度」：他很不行！胡釋安首回應 揭私下待遇

星談心／胡釋安看爸爸胡瓜遭虧他沒知名度稱「滿好的」　看其他星二代坦言「他們比較辛苦」

▲胡釋安演藝事業還在起步階段，不介意被酸知名度低。（圖／翻攝自胡釋安IG／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

台灣演藝圈的「星二代」一直備受矚目與討論；先前胡瓜登上薩泰爾脫口秀《狗屎寫手》，提及也在演藝圈闖盪的兒子胡釋安，胡瓜照著耳機中的指令說道：「很多人喜歡酸我兒子沒有知名度，沒有新聞要報，孫鵬好羨慕我。」雖然這腳本是在揶揄孫鵬兒子的孫安佐有許多爭議，但也是擺明指胡釋安的知名度太低。不過日前胡釋安出席爸爸胡瓜與媒體的餐敘被問到此事，他高EQ笑說：「沒什麼人認識我其實滿好的，我覺得他們（其他星二代）比較辛苦。」

星談心／胡釋安看爸爸胡瓜遭虧他沒知名度稱「滿好的」　看其他星二代坦言「他們比較辛苦」

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▲胡釋安（前）雖然有個天王爸爸胡瓜，但沒什麼「靠爸」的機會。（圖／翻攝自胡釋安IG）

胡釋安日前在胡瓜與媒體的餐敘上，全程安靜地坐在一旁，看著胡瓜滔滔不絕講著，他卻低調得像個工作人員，被問起他知名度不夠讓胡瓜被虧，胡釋安微笑說：「其實在目前這個階段，大家都不認識我，我覺得滿好的啊！起碼比較不會被說是靠我爸才怎樣怎樣。」他坦言不管是參與什麼表演工作，胡瓜都沒有為他打過招呼，「不誇張，我之前拍戲，一直到殺青，很多演員和工作人員都還不知道我爸是誰，對我自然也不會有什麼特殊待遇，比起他們（其他星二代），我的壓力相對小很多，他們比較辛苦。」

星談心／胡釋安看爸爸胡瓜遭虧他沒知名度稱「滿好的」　看其他星二代坦言「他們比較辛苦」

▲胡釋安（右）是屬於比較低調的「星二代」。（圖／翻攝自胡釋安IG）

曾經參加過《全明星運動會3》，拍過《火神的眼淚》、《都市懼集-宵夜指南》等戲劇，也跟姊姊胡盈禎一起主持《食尚玩家-魚肉鄉民》，10月起還將跟胡瓜及小禎做一個實境秀，對於拍戲或主持比較喜歡哪個且上手，胡釋安表示「其實都滿喜歡的」，他認為不同時間都會有不同想法，「可能這段時間覺得主持得很順覺得有收穫，另一段時間拍戲得到什麼啟發覺得很棒，但各種表演工作我都很樂意去嘗試，都很有興趣。」但他也承認都還稱不上「上手」，自認都還有很大的進步空間。

星談心／胡釋安看爸爸胡瓜遭虧他沒知名度稱「滿好的」　看其他星二代坦言「他們比較辛苦」

▲胡瓜表示胡釋安（右）的每個作品都一定會看。（圖／翻攝自胡釋安IG）

而說到胡釋安目前在工作上的表現，胡瓜曾相當嚴厲說：「他拍的每一部戲我當然都有看啊！說真的，他還太嫩啦！還很不行，還要多磨磨，但我是不會幫他做什麼的啦！你看我有在幫我兒子鋪路嗎？我們家的教育就是自生自滅啦！」聽到爸爸會看他的每一個作品，問胡釋安爸爸是否有給他什麼建議，不知是否害怕胡瓜的評語太過犀利，胡釋安開玩笑說：「只能說好險我們沒有住在一起，我聽不到。」

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▲現階段的胡釋安對於演戲或主持都同樣有興趣。（圖／翻攝自胡釋安IG）

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