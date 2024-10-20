楊銘威嗆老婆：《有生之年》就妳沒得！　方志友秒回「我有金馬獎」

記者蕭采薇／台北報導

楊銘威、方志友夫妻，分別以《此時此刻》和《有生之年》雙雙入圍本屆金鐘獎，卻也雙雙槓龜。而《有生之年》拿下六獎成為當晚大贏家，楊銘威虧老婆：「就妳沒得！」但方志友也回嘴：「我有金馬獎，怎麼樣？」

▲楊銘威出席《此時此刻》慶功，槓龜的他手拿「空氣金鐘獎座」。（圖／記者林敬旻攝）

楊銘威出席《此時此刻》慶功宴時，透露有虧老婆：「他們（《有生之年》其他入圍者）全部都得獎了耶，就妳沒得！」但方志友馬上說，自己拿過金馬獎，反而是老公還得再加油。不過對於老婆未拿獎，楊銘威也說：「謹華姐等了這麼久，實至名歸。」

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方志友以《有生之年》入圍金鐘獎女配角獎，卻在定裝時於樓梯間重摔緊急送醫，造成右腳骨裂。方志友當晚一襲銀色長禮服亮相，卻因受傷很遺憾不能走紅毯，只能以輪椅代步，並站在定點跟紅毯主持人互動。

▲方志友（中）坐輪椅出席《有生之年》慶功宴。（圖／TVBS提供）

楊銘威當晚在紅毯受訪區談到受傷的老婆時，也透露妻子多多少少有點失落，畢竟為了走紅毯努力瘦身，也選了很漂亮的禮服。不過當時被問到如果方志友得獎，要不要抱老婆上去，他則開玩笑說：「會換我受傷吧！」