鄭氏姐妹花驚喜合體！潔西卡狂鬧Krystal甜比臉頰愛心全被拍　

文／妞新聞

還沒到年末，怎麼有大批大咖韓星、韓團合體出沒！？高賢廷、鄭麗媛、朴寶英、文佳煐、車銀優、丁海寅、ITZY、THE BOYZ、TXT、ZEROBASEONE等，演劇圈、KPOP圈全出動，超過20組知名藝人出席的盛事並不是年度頒獎典禮，而是為了替W Korea雜誌舉辦的第19屆乳癌慈善宣傳活動「LOVR YOUR W」造勢啦。

全場最美的一對…

鄭氏姐妹花驚喜合體

出席嘉賓們都盛裝登場，帥哥旁邊是帥哥，美女旁邊還是美女，眾星雲集吸引大批媒體搶拍，其中這對高顏值姐妹花美貌加乘，當然成為目光焦點！少女時代出身的Jessica潔西卡（鄭秀妍），曾參加中國大陸實境節目《乘風破浪的姐姐3》迎向事業巔峰，這個月才為了力挺乳癌防治，登台擔綱Pink Power台灣粉紅力量公益協會公益大使，才隔幾週又回韓參與相關公益活動，這次還攜手親妹妹、f（x）出身的Krystal（鄭秀晶）合體出席。

▲Jessica、Krystal合體出席慈善宣傳活動。（圖／naver）

潔西卡以一席平口灰色禮服登場，裙擺上點綴滿滿銀色亮片，隨著走動閃耀仙女光芒，Krystal則是選擇金色亮片挖肩禮服，貼身魚尾設計讓他的S LINE魔鬼好身材更加吸睛，一金、一銀的搭配，難怪是全場最耀眼，潔西卡更在拍照時俏皮地在妹妹的臉頰處「比了臉頰愛心」，兩人還不忘一起比心，反差舉動讓粉絲們大呼：「姐妹檔太溫馨可愛了～」

世界最美Nana辣翻全場

超大尺度「側邊挖空露半球」

▲Nana。（圖／naver）

最抓鏡頭的還有這一位！連續2年入榜「TC Candler」世界百大臉孔、以Netflix韓劇《假面女郎》爆紅的「Nana（林珍兒）」，近期剪了復古短髮再度引領流行風潮，她一樣以一頭俏麗黑短髮造型登場，一席全白禮服俐落又時髦，沒想到一轉身側邊居然是大挖空設計，「美胸半球全被看光」大尺度的火辣穿著立刻引起暴動。

【延伸閱讀】

8對高顏值「韓星親姐妹」介紹！張員瑛親姐韓劇開播、Jisoo＆志效姐妹神似這女神

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！