59屆金鐘獎卡司出爐　柯震東吳慷仁鄭元暢星光大道爭帥

記者葉文正／台北報導

電視界年度盛事「第59屆金鐘獎」節目與戲劇類頒獎典禮將在10/18(五)及10/19(六)晚間7點舉行。另金鐘獎全民參與投票的「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」非正式競賽票選活動於LINE TODAY進行決賽投票，決選將於10月16日（三）15:00截止，得主並於典禮中頒獎。

▲《有生之年》吳慷仁將在金鐘星光大道現身。（圖／三立提供）

今年金鐘獎星光大道分為「派對訪區」及「禮車訪區」，節目類星光大道主持人為黃豪平與木木（林葦妮），典禮主持人則是吳姍儒。「戲劇類」星光大道主持人為楊小黎與侯彥西，典禮主持人則是姚淳耀，他將以特別的出場表演為頒獎典禮揭開序幕，星光大道將於1700正式開始，典禮則於1900隆重登場。

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▲林依晨也會在金鐘星光大道現身。（圖／三立提供）

今年入圍作品不論節目類及戲劇類作品都非常多元且百花齊放，兩天典禮的星光大道也是星光熠熠，包括《客家采風-山上優雅》陳明珠，《超級總動員》的鍾欣凌與郭彥均，《山裡來了熊孩子》Lulu、庹宗康、任容萱、粿粿與夏浦洋，《換個爸媽過幾天》大霈與馬大元，《守護我們的星球》的舒夢蘭與製作團隊，《上山下海過一夜之極島台灣》的四位主持人雷艾美、黃仕傑、Max與八弟，《我們這一攤》王彩樺、胡宇威、夏和熙，《超級夜總會》澎恰恰、許效舜、苗可麗，《嗨！營業中》的郭泓志、姚元浩、莎莎、張立東與浩子，《騎吧！哈林小隊》庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天，《哈囉！你給問嗎？》視網膜、大霈，《TOP DOG回家》製作團隊與藝人魏蔓、胡宇威及五隻狗和12位認養家庭一起走紅毯，此外還包括《綜藝大熱門》陳漢典與Lulu，《女王大人》曾國城、巴鈺以及《小姐不熙娣》的小S、派翠克等。

▲曾敬驊。（圖／三立提供）

而戲劇類走星光藝人則包括《客家尋味劇場-女孩上場2》羅宏正，《不可饒恕的人》入圍女配角的吳奕蓉，《此時此刻》賈靜雯、劉俊謙、郭雪芙與楊銘威，《省省吧！我家富貴發》陳昭妃，《何百芮的地獄毒白》孫可芳與鍾瑶，《商魂》李國毅，《華麗計程車行》楊麗音、李李仁、黃舒湄，《愛愛內含光》巫建和、苗可麗、《美食無間》傅孟柏、《女兒大人加個賴》柯叔元，《不良執念清除師》曾敬驊、彭千祐，《有生之年》林心如、吳慷仁、謝展榮、方志友、鄭元暢，《不夠善良的我們》賀軍翔、林依晨、許瑋甯、柯震東，《有生之年》與《暗潮》兩項入圍的楊貴媚，今年入圍最多項的《八尺門的辯護人》李銘順、雷嘉汭、楊烈、潘儀君等。

▲郭雪芙。（圖／三立提供）

除了星光大道外，典禮中也星光熠熠，除日前公布名單外，節目類由陳漢典搭檔許孟哲頒發「益智及實境節目獎」及「益智及實境節目主持人獎」，浩子及亂彈阿翔頒發「綜藝節目獎」及「綜藝節目主持人獎」；戲劇類則特別邀請林宥嘉擔任頒獎人，揭曉「戲劇類節目原創歌曲獎」等音樂獎項。同時金鐘典禮現場也提供了由共享行動電源第一品牌ChargeSPOT特別設計的金鐘59限定包膜行動電源讓參加典禮的入圍者與觀禮嘉賓使用，讓手機有滿滿的電力可以拍下得獎精彩瞬間。

▲柯震東。（圖／三立提供）

「第59屆節目類金鐘獎頒獎典禮」、「第59屆戲劇類金鐘獎頒獎典禮」分別訂於10月18日（五）、10月19日（六）晚間7時於臺北流行音樂中心舉行，並同步於三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視直播；海外觀眾則可透過三立國際台、新加坡Star Hub、馬來西亞Unifi TV收看，亦可經由金鐘獎官方網站、金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol YouTube、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube（手語版）等新媒體平台同步收看，還可透過好事989全程收聽頒獎典禮。

▲賈靜雯。（圖／三立提供）