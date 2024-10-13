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五月天阿信暴雷了！　為了劉若英「確定缺席蕭敬騰婚禮」

記者蔡琛儀／台北報導

劉若英「飛行日」演唱會昨（12日）起重返上海梅賽德斯奔馳文化中心開唱，除了無立柱舞台絕美登場，也換上「波光粼粼新裝」與巨型飛天鯨魚遨遊海底樂園，更新增「飛向你」環繞舞台，更靠近歌迷；此外，同門的五月天阿信昨天也搶先在網路預告，今天要擔任劉若英的嘉賓，更是讓粉絲興奮不已，也等於他今晚確定不會出席好友蕭敬騰婚禮。

▲▼劉若英《飛行日》上海演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲▼劉若英上海開唱，五月天阿信今晚將擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供、翻攝五月天阿信臉書）

▲▼五月天阿信。（圖／翻攝五月天阿信臉書）

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劉若英一連獻唱〈當愛在靠近〉、〈為愛癡狂〉、〈原來你也在這裡〉、〈一輩子的孤單〉、〈後來〉等經典歌曲，歌迷也跟著大聲合唱，她開心地問歌迷：「你們都是練好來的？所以才唱那麼大聲！」而12日上海同時間還有張學友，李榮浩、鳳凰傳奇等人舉辦演唱會，她感謝歌迷選擇了她，她說：「謝謝你們選了我，你們果然眼光獨特，更謝謝學友哥唱了很多好歌，一直陪伴我們。」接著她演唱歌單裡固定曲目的〈她來聽我的演唱會〉感謝歌迷。

她也分享，第一次來上海是1994年，很多在電影小說見到的上海場景真實地在眼前呈現，當天她到和平飯店看爵士樂團表演，一直想演出周璇、李香蘭這些很會唱歌的角色，這回在演唱會藉機圓夢，因此特別準備了〈夜上海〉，樂手也換穿白西裝，呈現滬古優雅情懷。

▲▼劉若英《飛行日》上海演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲劉若英重返上海開唱，演出也做了升級。（圖／相信音樂提供）

除此之外，劉若英過去演出結婚狂的電視劇《澀女郎》取景地便是在上海，ㄊㄚ驚喜獻唱〈大家來戀愛〉，以歌聲重溫彼此的回憶。而她過去較少公開演出的〈傍晚〉和膾炙人口的〈分開旅行〉這回也都加入歌單裡，其中〈分開旅行〉黃立行演唱的橋段，改成加入AI男聲合唱，新意十足。

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