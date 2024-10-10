楊晨熙投資火鍋店耗資千萬　子宮頸癌前病變　手術成功原因曝

記者葉文正／新北報導

藝人楊晨熙最近與富商老公一起在林口昱豪YOHO HOT POT火鍋，包括裝潢投資上千萬元，店內並有一百多個座位，規模不小。今天他也找了好友筠熹與曲羿也來站台，擔任一日店長，讓整個店水洩不通。楊晨熙也談到自己子宮頸癌前病變的情況。

▲楊晨熙(右起)開店，曲羿與筠熹來當一日店長。（圖／記者葉文正攝）

楊晨熙說，因為老公的公司在林口，所以選擇在林口開店，否則兩人是住在太台北市區。而藝人開店今天也吸引不少粉絲，筠熹與曲羿忙進忙出招呼客人，擔任一日店長，讓這邊熱鬧熱鬧，她也透露：「這是我跟我老公一起投資的店，基本上主要是我老公投資大部分，當初我們想要開店，我給他很多意見。」

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▲三人吸引不少粉絲。（圖／記者葉文正攝）

原本她詢問老公，要不要做寵物相關的店，最後他選火鍋店，並投資千萬，楊晨熙的想法是：「店內有一百多個位子，又開在林口，才能有一百多個位子，台北市很難找這樣的地方，如果有賺錢，有說好一人一半，因為我想要換車，想換GCAR或小牛，小牛新車要一千四百多萬。

▲筠熹。（圖／記者葉文正攝）

楊晨熙也說，我們很平價，一個套餐大概330元而已，還有前菜，菜盤跟肉盤，採薄利多銷路線，營業額一定會擔心，「因為我擔心車換不了，要創業要有決心，以前都是全部投下去，很盡心投入，每天至少要有兩輪的人流才可以賺錢。」

楊晨熙說，她不用幫忙顧店，「我要負責吃，很會負責吃，跟試吃，我們還有澎湖魚丸跟花枝丸，豆皮也是高雄美濃的豆皮，今天老公整個家族都有現身，但是沒有要入鏡，今天算是我主辦，都忙進忙出的。」

提到筠熹與曲羿，楊晨熙笑說，「他們給了我非常友情的價錢，很親民，而且他們桃園粉絲很多，希望粉絲都可以到這裡來。」她也提到，每年她生日會傳生日快樂祝福愷樂，認為愷樂當媽媽了很棒，「現在只要聽到誰變成媽媽，我都很有共鳴。」

她也說目前沒有要拚第二胎，順其自然就好，被問到之前發生的子宮頸癌前病變，楊晨熙也透露：「都有清除乾淨，定期追蹤，醫生說還好，主要是子宮頸要清理乾淨，雖然選擇切除，但不影響夫妻生活。所以定期抹片很重要，現在半年要追蹤一次。」她也說，以前跟汪建民錄影，也跟他一起幫助弱勢小朋友，他是很溫暖的大哥哥，看到就很難過，所以心情很差。

楊晨曦更透露，當時還會想說，如果人怎樣的話，要請老公對小龍女好一點，對於老公帶小孩的能力，她也笑說：「他是半神半豬，照顧小朋友他幫不上任何忙，大概只換過一次尿片，不過小孩交給爸爸帶也是蠻可怕的。」

曲曲則說，最近忙新單曲〈值不值得〉，是個人單曲，剛好年底要到了，可以在尾牙演唱，今天她也找粉絲來用餐，主要要給自己一個轉折，自己比較擅長抒情歌。他也談到季後賽周六開打，希望球隊可以打贏，才能拚總冠軍。