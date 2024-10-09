張書偉甜誇謝京穎「蛇蠍美人」！　網刷一排朝聖：真會撩

記者王靖淳／綜合報導

天團Energy成員張書偉去年和女星謝京穎登記結婚，今年6月正式舉辦婚禮，許多好友都紛紛獻上祝福。平時會在社群記錄生活的謝京穎，最近透過Threads發文分享一段與老公的對話，透露對方稱她是蛇蠍美人。貼文曝光後，立即吸引大批網友按讚並直呼被閃瞎，同時也紛紛留言表示，「放閃日常，真會撩。」

▲張書偉、謝京穎去年登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／張書偉shuwei）

謝京穎透露，當她看到張書偉在使用非常燙的水時，立刻擔心地提醒對方：「天啊！你怎麼用這麼燙的水？皮膚會受傷吧！」然而，老公的回答卻讓她滿頭問號，竟然笑著對她說：「會嗎？我哪像妳，蛇蠍美人。」這番回應讓謝京穎一時愣住，滿腦子問號，接著忍不住追問：「為什麼是蛇蠍美人？」老公的回答則讓她哭笑不得：「因為妳怕熱，怕融化啊。」

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▲謝京穎分享與張書偉的對話。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）

聽到張書偉這樣的解釋，謝京穎瞬間秒懂，無奈地表示：「那應該是冰山美人吧！」隨後她幽默自嘲：「算了無所謂，都是美人。」這段對話充滿兩人之間的搞笑與甜蜜，也讓粉絲們看到夫妻倆私下日常生活的幽默互動，因此紛紛留言表示，「就是要誇妳」、「對話也太可愛了吧」、「真的很會偷放閃，要幸福喔」，「書偉總是在不經意的情況下偷撩老婆」。