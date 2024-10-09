ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

親姊妹首度公開上節目！　劉香慈合體最美主播強調「我沒引退」

記者黃庠棻／台北報導

民視新聞《新聞觀測站》本週六起將由主播劉方慈接手主持，首集找來親姊藝人劉香慈到場，好久不見沒有公開現身的劉香慈今年剛生下千金升格三寶媽，以自身經驗暢談平衡家庭與事業的甘苦談。劉香慈也提到，今年揹著未滿一歲的小女兒出門，走在路上彷彿帶著一個珍稀的限量款包包，吸引路人目光。

▲劉香慈、劉方慈。（圖／民視提供）

▲劉香慈、劉方慈首度合體上節目。（圖／民視提供）

劉香慈因曾出演《新兵日記》獲「最美士官長」封號，妹妹劉方慈則在民視擔任主播與主持人，同樣因亮麗外貌和好身材屢次被網友討論，兩人在螢光幕前發展多年，卻是第一次在鏡頭面前合體，而且還要採訪姊姊，讓劉方慈略顯緊張，直呼「像是自己第一次播台語新聞的心情」，錄影前還開玩笑對姊姊說「收視率不好我就唯你是問」。

▲劉香慈、劉方慈。（圖／民視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉香慈、劉方慈首度合體上節目。（圖／民視提供）

不僅如此，劉香慈今年產下第三胎，相較剛開始當媽媽的焦慮感，後來慢慢在育兒過程中學會不去責備自己，對於孩子的陪伴重「質」勝於量。三寶媽劉香慈也不諱言她「在家就是士官長」，笑稱「男女生耳朵不太一樣，跟兒子講話要講到第三遍、音量要夠大才會聽到。」

▲劉香慈、劉方慈。（圖／民視提供）

▲劉香慈、劉方慈首度合體上節目。（圖／民視提供）

談到少子化問題，劉香慈也說現在的保母制度是個很大的問題，對於無法全職照顧孩子的家庭來說，勢必要找保母帶小孩，但保母虐嬰案卻是層出不窮，應該要有良好的托育制度，才能讓更多人放心孕育下一代。

▲劉香慈、劉方慈。（圖／民視提供）

▲劉香慈、劉方慈首度合體上節目。（圖／民視提供）

難得接受專訪，劉香慈也趁此機會澄清「我真的沒有引退，如果有好的劇本還是會演出」，想要挑戰更女性化的角色，自己在育兒過程得到很多啟發，有自信可以詮釋更多元的角色，最想嘗試像是莎莉賽隆形象的強悍媽媽。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚　

汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚　

金曲歌王洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！　「絕美婚紗照」曝光

金曲歌王洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！　「絕美婚紗照」曝光

汪建民生前最後一場錄影　拄枴杖現身　呼籲大家勿輕忽咳嗽徵兆

汪建民生前最後一場錄影　拄枴杖現身　呼籲大家勿輕忽咳嗽徵兆

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

AV女優「梅毒篩檢陽性」　崩潰喊：不想做了

AV女優「梅毒篩檢陽性」　崩潰喊：不想做了

楊千霈爆8年婚變！被目擊「分居回娘家」業界人士：磨合失敗

楊千霈爆8年婚變！被目擊「分居回娘家」業界人士：磨合失敗

汪建民生前病榻照曝！「女友緊牽他手」揪心留6字　淚謝徐乃麟低調善舉

汪建民生前病榻照曝！「女友緊牽他手」揪心留6字　淚謝徐乃麟低調善舉

《黑白大廚》29歲廚師奪冠「第一件事想道歉」！　坦承行為幼稚傲慢

《黑白大廚》29歲廚師奪冠「第一件事想道歉」！　坦承行為幼稚傲慢

汪建民臨終前求婚「女生會開心嗎」？美女主播：健康時不娶…拜託愛要及時

汪建民臨終前求婚「女生會開心嗎」？美女主播：健康時不娶…拜託愛要及時

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚　

金曲歌王洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！　「絕美婚紗照」曝光

汪建民生前最後一場錄影　拄枴杖現身　呼籲大家勿輕忽咳嗽徵兆

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

AV女優「梅毒篩檢陽性」　崩潰喊：不想做了

楊千霈爆8年婚變！被目擊「分居回娘家」業界人士：磨合失敗

汪建民生前病榻照曝！「女友緊牽他手」揪心留6字　淚謝徐乃麟低調善舉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉香慈, 劉方慈

讀者迴響

最新新聞更多

  1. T-ara芝妍官宣離婚後首露面！　合體成員「台上激動落淚」
  2. 親姊妹首度公開上節目！　劉香慈合體最美主播強調「我沒引退」
  3. 胡志強、邵曉鈴相隔30年電影約會　「上次進戲院已經是英國念書時」
  4. 「台第一女優」放話老司機喊告！　吳夢夢遭外流怒了：別以身試法
  5. 《黑白大廚》大師呂敬來讚「台灣是美食之國」！嚐1街頭小吃驚：好高級
  6. 「山豬妹妹」台語叫賣爆紅...點閱再破百萬！　吳姍儒坐月子感動落淚
  7. 陸劇男神一人分飾兩角！　全程蒙面「只露出眼睛」演技驚呆影迷
  8. A-Lin又有新歌了！　預告演唱會：期望後續將抵達的城市
  9. 陳零九遭偷拍洩心聲！　自認「對鏡頭很敏感」：已經習慣了
  10. 紀卜心疑遭買粉「一鍵清除外國帳號」！　怒了：別再搞我

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366