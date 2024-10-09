親姊妹首度公開上節目！　劉香慈合體最美主播強調「我沒引退」

記者黃庠棻／台北報導

民視新聞《新聞觀測站》本週六起將由主播劉方慈接手主持，首集找來親姊藝人劉香慈到場，好久不見沒有公開現身的劉香慈今年剛生下千金升格三寶媽，以自身經驗暢談平衡家庭與事業的甘苦談。劉香慈也提到，今年揹著未滿一歲的小女兒出門，走在路上彷彿帶著一個珍稀的限量款包包，吸引路人目光。

▲劉香慈、劉方慈首度合體上節目。（圖／民視提供）



劉香慈因曾出演《新兵日記》獲「最美士官長」封號，妹妹劉方慈則在民視擔任主播與主持人，同樣因亮麗外貌和好身材屢次被網友討論，兩人在螢光幕前發展多年，卻是第一次在鏡頭面前合體，而且還要採訪姊姊，讓劉方慈略顯緊張，直呼「像是自己第一次播台語新聞的心情」，錄影前還開玩笑對姊姊說「收視率不好我就唯你是問」。

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▲劉香慈、劉方慈首度合體上節目。（圖／民視提供）



不僅如此，劉香慈今年產下第三胎，相較剛開始當媽媽的焦慮感，後來慢慢在育兒過程中學會不去責備自己，對於孩子的陪伴重「質」勝於量。三寶媽劉香慈也不諱言她「在家就是士官長」，笑稱「男女生耳朵不太一樣，跟兒子講話要講到第三遍、音量要夠大才會聽到。」

▲劉香慈、劉方慈首度合體上節目。（圖／民視提供）



談到少子化問題，劉香慈也說現在的保母制度是個很大的問題，對於無法全職照顧孩子的家庭來說，勢必要找保母帶小孩，但保母虐嬰案卻是層出不窮，應該要有良好的托育制度，才能讓更多人放心孕育下一代。

▲劉香慈、劉方慈首度合體上節目。（圖／民視提供）



難得接受專訪，劉香慈也趁此機會澄清「我真的沒有引退，如果有好的劇本還是會演出」，想要挑戰更女性化的角色，自己在育兒過程得到很多啟發，有自信可以詮釋更多元的角色，最想嘗試像是莎莉賽隆形象的強悍媽媽。