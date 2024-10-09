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汪建民靈堂曝光　阿BEN哽咽：願大家記得他的好

記者葉文正／台北報導

藝人汪建民7日因肺腺癌四期，癌細胞擴散至腦部與骨頭，不敵病魔而過世，今天已有藝人阿BEN等好友到靈堂致意，阿BEN哽咽表示，「家屬低調處理，我們都是以家屬說的為主，也都會幫忙，希望大家記得建民哥的好。」說到此處他忍不住哽咽紅了眼眶。

▲阿BEN到靈堂致意。（圖／呂佳賢攝）

▲阿BEN到靈堂致意。（圖／記者呂佳賢攝）

阿BEN跟汪建民是十多年的好交情，也是同個棒球隊的好隊友，今天他代表發言，「感謝大家在這邊守候，事情很突然，建民哥家屬想要低調處理後事，身為朋友，不管一切情況如何，發言仍是以建民哥家屬為主，家屬希望低調處理，我們就是低調處理，也希望大家給家屬空間。」

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▲阿BEN到靈堂致意。（圖／呂佳賢攝）

▲阿BEN表達家屬想要低調的態度。（圖／記者呂佳賢攝）

他也提到要，未來汪建民安厝地點，要看家屬怎麼安排，但該做的事情，朋友們會去做，「很多人要來送建民哥最後一程，想要表達，家屬要低調處理，我們就是以家屬為主。」

▲阿BEN到靈堂致意。（圖／呂佳賢攝）

▲阿BEN說告別式還會到場。（圖／記者呂佳賢攝）

阿BEN說也沒有什麼幫忙，就是來看他，「我來陪他聊聊天，然後讓大家知道他留下來的好，這是我們需要學習的。後續我們都會持續幫忙，告別式那天我們球隊也都會來參加，幫忙處理後事。」

而汪建民被傳新光醫院與社福單位已經出手幫忙他的喪葬事宜，對此阿BEN則說他不清楚，有事家屬會公布在汪建民臉書。

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汪建民, 腫瘤, 阿BEN

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