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楊繡惠還原5年前罵「賤人就是矯情」始末！　澄清非炒新聞：不要再猜是誰

記者孟育民／台北報導

藝人楊繡惠因為被徐乃麟罵「賤」，雙方隔空交戰，而她事後被挖出5年前曾在《麻辣天后傳》中，影射某女星「賤人就是矯情」的舊事，被酸「半斤八兩」，引發熱議。她6日深夜和好友江泳錡開直播還原當時情況，澄清自己並非製作紛爭，「你要討厭我可以、要酸我也可以，但你們一定要知道事情的來龍去脈。我這人再怎麼沒水準，我不可能當面罵賤人就是矯情。」

▲▼楊繡惠晚間開直播。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

▲楊繡惠晚間和江泳錡開直播。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

楊繡惠當年受到江泳錡請託，幫助一位朋友A，舉辦明星二手義賣會，每個禮拜不但開車載A去直播，甚至沒拿任何酬勞，所得全數都給該朋友。然而，在A的經濟狀況好轉後態度大變，還對楊繡惠及其朋友冷嘲熱諷，並開直播公審她們，這讓楊繡惠非常失望並感嘆：「賤人就是矯情。」

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楊繡惠表示並非當面罵人，只是5年前上節目還原此事，把私下安慰江泳錡的話拿上檯面，「如果妳不是當事人，妳怎麼勸人家要大度？我們是私底下在聊，是在節目上還原，我是在安慰她，我沒有要罵A。」

江泳錡身為當事人，她無奈說：「最早是我們兩個被她公審，我說認真她也從沒有跟我道歉過，也許在她心中也覺得我們不好，這個沒有誰對誰錯，我們只是把所有的事情講出來。那篇文我會下架，就沒必要再講五四三，從頭到尾都不是我們主動挑起。」至於網友不斷聯想是誰，楊繡惠則說：「不要再去猜是誰，人家也安分守己都在工作，我們就不要打擾誰，更不要再把大哥牽扯進來。」

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楊繡惠, 徐乃麟, 天才衝衝衝, 江泳錡

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