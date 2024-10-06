傳奇影后伊莎貝雨蓓出道52年「首演警察」　時隔半世紀再合作名導

記者黃庠棻／台北報導

法國傳奇影后伊莎貝雨蓓在國際間獲獎無數，不僅是唯一兩度摘下坎城、威尼斯影展女演員獎的影人，今年也風光出任威尼斯評審團主席，兩年前更獲得柏林影展榮譽金熊獎殊榮，名義上亦是國際三大影展的「大滿貫影后」。

▲伊莎貝雨蓓新作《鄰家密友》。（圖／原創娛樂提供）

其入圍今年柏林影展的新片《鄰家密友》也將於本月在台灣上映，本片為她首度挑戰出演警察一職，也是與她與名導安德烈泰希內闊別近半世紀的再度合作，導演更大讚雨蓓未曾違背表演的初心，演出依舊「純真動人」。

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伊莎貝雨蓓自1970年代從影至今，累積作品已超過百部。她自《藥頭大媽》飾演警局聘僱翻譯後，今年於《鄰家密友》升格為「鑑識科女警」。片中她所飾演的女警露西歷經喪夫之痛，卻因結識鄰居小家庭重拾生活動力，不料當中父親竟是反警察暴力社運人士，曾因抗爭遭拘捕入監，令露西深陷職業操守與鄰人情誼間的道德掙扎。雨蓓為此親訪警察局實習，就近觀察鑑識人員，也稱本片旨在呈現「人民保母的陰暗面」直呼「他們實際上心理脆弱，難以維護自身權利、缺乏資源。」

▲伊莎貝雨蓓新作《鄰家密友》。（圖／原創娛樂提供）

《鄰家密友》由高齡81歲法國導演安德烈泰希內執導，過去他以《激情密約》獲坎城最佳導演獎肯定，更早在45年前即與雨蓓合作過《勃朗特姊妹》。面對相隔近半世紀的二度合作，導演形容雨蓓依然保持演員的初心「她純真動人得像片中鄰家小女孩的姊姊，這給予我很多新鮮感。」

▲伊莎貝雨蓓新作《鄰家密友》。（圖／原創娛樂提供）

電影《鄰家密友》探究法國警察勞權、無政府主義「黑群」（Black Bloc）抗爭者增升等問題，雨蓓則形容「這是導演一貫的創作手法，把浪漫情感與社會議題結合在電影之中。」

《鄰家密友》將於10月18日在台正式上映，集結傳奇影后伊莎貝雨蓓、《波斯語課》影帝納韋爾培瑞茲比斯卡亞、凱薩獎得主阿芙皙雅艾薇等人出演，法文期刊《電視全覽》（Télérama）將其形容為「審視分裂法國的緊張局勢」，更是全球左右派分歧的具象剖析。

▲伊莎貝雨蓓新作《鄰家密友》。（圖／原創娛樂提供）

電影描繪失去丈夫的警察露西，意外發現與她關係緊密的鄰居畫家楊恩，竟是反警察暴力社運人士，而遭警方要求監控楊恩的露西，深陷職業操守與鄰人情誼間的道德掙扎，接踵而來的考驗迫使她做出決定。