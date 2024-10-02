Dcard拍片闖保護區「違反政府規定」惹議！　團隊火速認錯致歉

記者劉宛欣／綜合報導

Dcard旗下YouTube頻道創意、題材多元，累積了近130萬訂閱人數，其中「電車吃漢」單元受到許多觀眾喜愛，該單元讓成員隨機抽取台鐵車站，抽到哪裡就去哪，探索當地的特色食物。最新一集節目中，成員大書和Andrew到新竹香山車站拍攝，卻因違反政府規定而遭到網友指責，最終Dcard方面為此發出聲明致歉。

▲Dcard團隊前往香山拍片，不慎觸犯規定。（圖／翻攝YouTube／Dcard）

該集節目中，大書、Andrew抵達新竹香山車站，途中經過香山濕地，與一名婦人互動，借用對方的工具採集蛤蜊。然而，該片段馬上就被網友發現違反當地政府的法規，因香山濕地屬於國家級重要濕地及野生動物保護區，禁止非漁民身份者進行捕撈行為，並限制未經許可者進入保護區域，觸犯者很可能面臨5萬元以上罰鍰。

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▲大書、Andrew進入溼地採蛤蜊違反規定。（圖／翻攝YouTube／Dcard）

看到網友的批評後，Dcard團隊迅速作出回應，在影片下方留言道歉寫下「我們在拍攝影片時不慎進入新竹香山濕地保護區挖蛤蜊，對此團隊深感抱歉。」承認團隊沒有遵守規定，也明白可能對生態造成影響，並補充道「在此也提醒大家，香山濕地保護區是國家級保護區，必須要是有登記的漁民才能在此進行漁業活動。未來團隊會更加謹慎，確保不再重蹈覆轍，謝謝大家的理解與支持。」

▲Dcard道歉。（圖／翻攝YouTube／Dcard）