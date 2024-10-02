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「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

記者王靖淳／綜合報導

「台灣第一女優」吳夢夢入行至今已有7年資歷，平時除了會分享拍AV的經歷，同時也不忘會在社群與粉絲互動，今（2）日她突然發文談論對影片外流的看法，坦言雖然外流是無法避免，但面對收到網友表示看過外流片時，仍讓她感到無奈，「還是我11、12月休假再來蒐證提告，要做這種事或看外流，就安安靜靜地看不行嗎？」

▲▼吳夢夢。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）

▲吳夢夢有「台灣第一女優」封號。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）

吳夢夢在文中回憶，她早在2020年時，就曾經提告過一次，雖然成功告成了不少人，但整個過程讓她感覺極為繁瑣和浪費時間。無論是蒐集證據還是尋找相關責任人，都讓她疲憊不堪。吳夢夢坦言，由於嫌麻煩，後來面對影片外流的情況，她選擇了無視，不再積極追究。

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▲吳夢夢有「台灣第一女優」封號。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）

▲吳夢夢會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）

然而，外流的問題仍不斷發生，時常有人私訊吳夢夢，告知某些影片已經在各大群組中流傳，讓她心情再次陷入無奈，「還是會有人跑來跟我說：『這部賴群看過了。』」為此，她表示，對於這種情況已經見怪不怪。

▲▼吳夢夢。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）

▲吳夢夢發文談影片外流。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）

吳夢夢坦言考慮再次進行提告，她提到，或許等到11、12月休假後，她將重新開始蒐集證據並提告，希望能以法律手段對抗這些外流行為。她也呼籲那些觀看或散佈影片的人，能安靜地觀看，不要再將影片隨意外流或販售，讓她免於持續受到這些困擾。

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