曾紅到年賺百萬...又陷低潮「數月沒收入」　晨悠認：很不好受

記者蔡琛儀／台北報導

雙人組合晨悠迎來出道10週年，將於11月10日在三創舉辦演唱會。晨悠是被前公司湊對成組合，兩人原本是不相識的陌生人，從《中國好聲音》爆紅，一兩年間可以接到破百場的演出活動，年收入破百萬，但高峰過後逐步陷入低谷，曾經一個演唱活動邀約都沒有，好幾個月沒有酬勞進帳。

▲晨悠出道10週年，將於11月10日在三創舉辦演唱會。（圖／索尼提供）

兩年前她們翻唱神曲〈如果可以〉重新受到關注，出道9年後，他們發行首張專輯《去你的平行宇宙》和翻唱《陪你EMO系列》及多首戲劇主題曲，在數位音樂平台都獲得好成績，讓兩人的和聲受到愈來愈多喜愛。

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儘管和晨悠同期出道的歌手有些早已登上更大的舞台，取得好成績，惟晨坦承：「愛面子的我常感覺很不好受，最後連父母的關心都開始感到壓力和抗拒！」以悠同樣感嘆自己為何還沒得到更多的機會。

但她們沒有放棄夢想，彼此扶持的同時也學習讓內心更堅強，惟晨表示，這些年的經歷把曾經的陵陵角角磨得圓潤些，遇見不順遂的事學會轉念、放寬得失心，要給你的大禮。」晨悠發展的速度看似慢了一些，但她們沒有放棄夢想，彼此扶持的同時也學習讓內心更堅強。在組成10年之際，兩人也要跟一直支持他們的歌迷一起度過，舉辦演唱會，以歌聲和歌迷一起慶祝得來不易的這一刻。門票10月1日開賣，詳洽iNDIEVOX。