簡沛恩合體林美秀「穿同一尺碼褲」　她50歲身材近況超不科學！

記者黃庠棻／台北報導

台灣知名塑身褲品牌再度引爆時尚話題，日前於線上發表會中邀請三位重量級女星吳淡如、林美秀、簡沛恩共同走秀，展現品牌的多元性與舒適感，不僅詮釋出自信美麗，更藉由她們的親身體驗，體現出產品的卓越設計與廣泛適穿性。

▲簡沛恩、林美秀、吳淡如一起代言塑身褲。（圖／PP塑崩律動褲提供）

三人中，除了吳淡如十多年前有幫服裝品牌走秀的經驗，其餘兩位則是第一次走伸展台。簡沛恩開心表示「終於在50歲的時候，完成的走秀的願望清單。」在專業秀導指導2小時後，三人正式走上伸展台；林美秀則是有舞蹈、戲劇的底子，第一次走秀就頗有大將之風。

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簡沛恩則笑稱自己是「少女系歐巴桑」，展現出俏皮甜美的風格。而兩人的師姐吳淡如，走起台步很有自己的氣勢，卻被秀導說像是在「行軍」。此次發表會再次證明產品的獨特性，並以吳淡如、林美秀與簡沛恩這三位廣為人知的女星作為象徵，進一步強化其品牌影響力。

▲簡沛恩、林美秀、吳淡如一起代言塑身褲。（圖／PP塑崩律動褲提供）

吳淡如與林美秀一位是纖瘦的知性形象，一位則以圓潤親切著稱，然而這次同台走秀時，她們卻共同穿著同一件塑崩褲，讓現場觀眾驚訝不已。這個場景不僅展示了產品的彈性與適應性，讓22吋至46吋腰圍的身材都能輕鬆穿搭，更彰顯了品牌對多元身形的包容。

這一次新邀來八點檔女星簡沛恩擔任代言人，她以逆天娃娃臉與充滿自信的態度，詮釋出年過50仍能保持青春自信的風貌。簡沛恩與吳淡如、林美秀一樣，年齡都已「邁入五字頭」，但各自展現的風格卻各有千秋。在走秀過程中，她穿上同樣的塑身褲，依然展現出不同於兩位資深代言人的魅力，證明了這款褲子不僅僅是適合任何身形，更能搭配不同個性的穿著者。

▲簡沛恩、林美秀、吳淡如一起代言塑身褲。（圖／PP塑崩律動褲提供）

簡沛恩分享自己對於舒適與自在的理解，坦言以前常勉強自己接受不喜歡的工作，甚至會硬穿不合身的牛仔褲，只為了符合外界期待。然而，隨著年齡增長，她學會了追求內心的自由，不再被外界的評價所左右。

此外，簡沛恩說道「我想要穿得舒服，無論是心態還是外在，都要輕鬆自在。外界的讚美或批評，都影響不了我。」這種心態讓她在挑選服裝時，會更注重質感與舒適度，而此次代言恰好完全符合她的需求。簡沛恩更以一席話道出現代女性的心聲「自己覺得美就好，關你什麼事。」這不僅是對自我接納的詮釋，更是當今許多女性對於生活態度的寫照。