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五月天致敬周思齊現場照曝光　「離場超低調1舉動」網推爆

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天21日為中信兄弟「The Last Together周思齊引退」主題週活動參與賽後演出，熱愛棒球的五月天這回首次在大巨蛋表演，在歌單、硬體上都精心編排，讓不少球迷感動不已，演出結束後，網路上更是好評不斷。而五月天在與全場合唱周思齊應援曲後，自行默默離場，將舞台留給周思齊的一幕，也被許多現場觀眾拍下來。

▲▼五月天為中信兄弟「The Last Together周思齊引退」主題週賽後演出。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天為中信兄弟「The Last Together周思齊引退」主題週賽後演出。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天為中信兄弟「The Last Together周思齊引退」主題週賽後演出。（圖／相信音樂提供）

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五月天曾擔任世界青少棒錦標賽大會代言人，2008年出席中職總冠軍賽記者會，2013年在街頭獻唱〈倔強〉送給中華隊，在2015年為中信盃黑豹旗青棒賽錄製宣傳影片，從小身為棒球迷的他們，在晚自習偷聽職棒廣播轉播，錄音配唱更是緊盯球賽。

今晚他們先從牛棚走至球場中央舞台上，以〈OAOA〉作為開場；〈離開地球表面〉將誠泰時期的〈殺氣歌〉和周思齊口號作為開頭，並接續多首中信兄弟球員應援曲；接著唱到〈乾杯〉時，更與周思齊創辦的「球芽基金」 43名小球員同場，意喻將棒球精神傳承下去；演唱到〈倔強〉時，五月天加入了周思齊應援曲，此時周思齊和「小周思齊」緩緩走出對望，象徵周思齊對棒球的初衷與熱愛始終如一，並回顧周思齊榮耀的職棒生涯。

▲▼五月天為中信兄弟「The Last Together周思齊引退」主題週賽後演出。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天致敬周思齊，並和周思齊相約11月花蓮見。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天為中信兄弟「The Last Together周思齊引退」主題週賽後演出。（圖／相信音樂提供）

最後全場大合唱周思齊應援曲向他致敬，中信兄弟隊員和周思齊的好友也齊聚場中擁抱，畫面相當感人。周思齊也提到，感謝五月天讓許久未聯絡的朋友都與他聯絡，「我和他們（五月天）一起長大，謝謝他們都沒離開中華職棒。」而身為花蓮人的周思齊也非常感謝五月天以實際行動表達對花蓮震後觀光的支持，而五月天則邀他屆時一起到11月花蓮演唱會上合唱。

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