《人生清理員》穩坐冠軍！　鳳小岳演技驚艷網：就算崩壞還是男神

記者黃庠棻／台北報導

影集《人生清理員》好評度延燒，Netflix第二週繼續奪冠，本週六將播出5、6兩集，新的案件將有家族關係的大拼鬥，故事除宋芸樺、金士傑、黃冠智、蔡嘉茵都展開新發展，鳳小岳飾演的大川也曝曾與父親的關係鬧僵，捨棄大好前程，來到明日清潔社工作。

▲《人生清理員》播出後獲得好評。（圖／果陀娛樂提供）

鳳小岳認為「大川和父親的關係需要自己去化解，其實逃避也是一種面對。」鳳小岳也坦承自己也是在當爸爸後，才更能理解父母過去的作法「我特別感謝我的父母對我無私的奉獻和付出。」

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▲《人生清理員》播出後獲得好評。（圖／果陀娛樂提供）



《人生清理員》總共九集，故事節奏明快，本週將進入倒數第三週播出，同時也會揭曉大川為何離家的原因，及為何會成為一名專業的特殊清理員。這回演出，鳳小岳被觀眾形容「真的是大突破」，也被讚「男神就算崩壞也是男神」。

▲鳳小岳在《人生清理員》演技獲得肯定。（圖／果陀娛樂提供）



製作人楊凱婷特別感謝鳳小岳義無反顧接下這部戲。鳳小岳也說出這部戲拍攝的波折，坦言「因為其實從要拍，到真正開始拍經歷了滿久的時間。」鳳小岳在第一次與團隊溝通就認定這部作品，拍攝時也讚導演陳大璞給演員非常多空間「用簡單的方式抓到每位演員獨特的一面。」

▲鳳小岳在《人生清理員》演技獲得肯定。（圖／果陀娛樂提供）



上週播出的投顧專家案件，講述逝者離世後，家人爭產的情節，是全劇中鳳小岳看了最難受的案例，本周案件在家族關係上更有激烈的紛爭「我看了家人為了遺產爭吵引起紛端，讓我非常難受，因為我自己很看重家庭關係，我的家庭很和樂，我覺得與親人之間的戰爭是最令人傷心的。」

▲鳳小岳在《人生清理員》演技獲得肯定。（圖／果陀娛樂提供）



觀眾也因劇情中的對白觸及內心而感動落淚，鳳小岳就認為「該哭的時候，就好好的哭一場。」他說出自己看到好看的戲也很容易掉淚，尤其這次演出有些情節是心酸的， 但飾演的角色大川本身因有很多自己的黑暗面，還沒想好好地去面對。所以他對於旁人所經歷那些辛苦的事情， 只能壓抑在心裡，直呼「成長是一件困難的事，大家在成長時往往看不到自己的盲點，大川就是這樣，他反而是在清潔的過程當中在淨化自己。」

▲鳳小岳在《人生清理員》演技獲得肯定。（圖／果陀娛樂提供）



《人生清理員》討論「孤獨死」議題，但同時也是一部療癒劇，對鳳小岳來說，拍這部戲也是帶著療癒自己的過程，在每一個案件清理別人的遺物，其實就是清理自己，透露「角色有點悶騷，不喜歡把自己真實感受立刻表達出來。」

劇中大川要療癒的是跟自己父親的關係，鳳小岳說道「父子間帶給彼此的怨氣或憎恨，是每一代人都容易遇到的問題，這是一個成長的自然現象，需要自己去理解、化解，在戲裡面我就是帶著這個信念去想，其實逃避也是一種面對。」

▲鳳小岳在《人生清理員》演技獲得肯定。（圖／果陀娛樂提供）



感到孤獨時，鳳小岳會提醒自己「不要陷入一個黑暗的狀態，需要幫忙時立刻去尋求朋友、家人、愛人的協助。」這也是他拍攝這部戲最想提倡的事，大家在社會中是一個共同體，要把自己照顧好，活在當下，有煩惱就要分享。問及私底下如何療癒自己？鳳小岳建議多跟大自然互動，「去海邊游泳、潛水，去散步、爬山，好好的放鬆自己。是很棒的紓壓方式。」

▲鳳小岳在《人生清理員》演技獲得肯定。（圖／果陀娛樂提供）



影集《人生清理員》描述專門從事特殊現場清潔的「明日清潔社」，五位清潔社成員們的故事，透過走入一個個現場，清掃逝者留下的空間，清理家屬心中的遺憾，也照映出主角們各自內心深處的糾結難題。