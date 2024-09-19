ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《人生清理員》穩坐冠軍！　鳳小岳演技驚艷網：就算崩壞還是男神

記者黃庠棻／台北報導

影集《人生清理員》好評度延燒，Netflix第二週繼續奪冠，本週六將播出5、6兩集，新的案件將有家族關係的大拼鬥，故事除宋芸樺、金士傑、黃冠智、蔡嘉茵都展開新發展，鳳小岳飾演的大川也曝曾與父親的關係鬧僵，捨棄大好前程，來到明日清潔社工作。

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》播出後獲得好評。（圖／果陀娛樂提供）

鳳小岳認為「大川和父親的關係需要自己去化解，其實逃避也是一種面對。」鳳小岳也坦承自己也是在當爸爸後，才更能理解父母過去的作法「我特別感謝我的父母對我無私的奉獻和付出。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》播出後獲得好評。（圖／果陀娛樂提供）

《人生清理員》總共九集，故事節奏明快，本週將進入倒數第三週播出，同時也會揭曉大川為何離家的原因，及為何會成為一名專業的特殊清理員。這回演出，鳳小岳被觀眾形容「真的是大突破」，也被讚「男神就算崩壞也是男神」。

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲鳳小岳在《人生清理員》演技獲得肯定。（圖／果陀娛樂提供）

製作人楊凱婷特別感謝鳳小岳義無反顧接下這部戲。鳳小岳也說出這部戲拍攝的波折，坦言「因為其實從要拍，到真正開始拍經歷了滿久的時間。」鳳小岳在第一次與團隊溝通就認定這部作品，拍攝時也讚導演陳大璞給演員非常多空間「用簡單的方式抓到每位演員獨特的一面。」

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲鳳小岳在《人生清理員》演技獲得肯定。（圖／果陀娛樂提供）

上週播出的投顧專家案件，講述逝者離世後，家人爭產的情節，是全劇中鳳小岳看了最難受的案例，本周案件在家族關係上更有激烈的紛爭「我看了家人為了遺產爭吵引起紛端，讓我非常難受，因為我自己很看重家庭關係，我的家庭很和樂，我覺得與親人之間的戰爭是最令人傷心的。」

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲鳳小岳在《人生清理員》演技獲得肯定。（圖／果陀娛樂提供）

觀眾也因劇情中的對白觸及內心而感動落淚，鳳小岳就認為「該哭的時候，就好好的哭一場。」他說出自己看到好看的戲也很容易掉淚，尤其這次演出有些情節是心酸的， 但飾演的角色大川本身因有很多自己的黑暗面，還沒想好好地去面對。所以他對於旁人所經歷那些辛苦的事情， 只能壓抑在心裡，直呼「成長是一件困難的事，大家在成長時往往看不到自己的盲點，大川就是這樣，他反而是在清潔的過程當中在淨化自己。」

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲鳳小岳在《人生清理員》演技獲得肯定。（圖／果陀娛樂提供）

《人生清理員》討論「孤獨死」議題，但同時也是一部療癒劇，對鳳小岳來說，拍這部戲也是帶著療癒自己的過程，在每一個案件清理別人的遺物，其實就是清理自己，透露「角色有點悶騷，不喜歡把自己真實感受立刻表達出來。」

劇中大川要療癒的是跟自己父親的關係，鳳小岳說道「父子間帶給彼此的怨氣或憎恨，是每一代人都容易遇到的問題，這是一個成長的自然現象，需要自己去理解、化解，在戲裡面我就是帶著這個信念去想，其實逃避也是一種面對。」

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲鳳小岳在《人生清理員》演技獲得肯定。（圖／果陀娛樂提供）

感到孤獨時，鳳小岳會提醒自己「不要陷入一個黑暗的狀態，需要幫忙時立刻去尋求朋友、家人、愛人的協助。」這也是他拍攝這部戲最想提倡的事，大家在社會中是一個共同體，要把自己照顧好，活在當下，有煩惱就要分享。問及私底下如何療癒自己？鳳小岳建議多跟大自然互動，「去海邊游泳、潛水，去散步、爬山，好好的放鬆自己。是很棒的紓壓方式。」

▲《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

▲鳳小岳在《人生清理員》演技獲得肯定。（圖／果陀娛樂提供）

影集《人生清理員》描述專門從事特殊現場清潔的「明日清潔社」，五位清潔社成員們的故事，透過走入一個個現場，清掃逝者留下的空間，清理家屬心中的遺憾，也照映出主角們各自內心深處的糾結難題。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

推薦閱讀

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

郭富城訪台哭了！　「提到過世的她」再也忍不住：很捨不得

郭富城訪台哭了！　「提到過世的她」再也忍不住：很捨不得

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

台第一女優凌晨被約砲：比妳男友好！刪私訊前「看到4字」手停下來了

台第一女優凌晨被約砲：比妳男友好！刪私訊前「看到4字」手停下來了

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

郭富城訪台哭了！　「提到過世的她」再也忍不住：很捨不得

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

人生清理員, 鳳小岳, 宋芸樺, 金士傑, 黃冠智, 蔡嘉茵

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 解婕翎上《天才衝衝衝》遭媽疑變胖！　她PO哭臉圖曝對話：沒安慰到
  2. 《人生清理員》穩坐冠軍！　鳳小岳演技驚艷網：就算崩壞還是男神
  3. 劉德華「單挑劫匪團」機上近身搏鬥！　《危機航線》抗暴徒救妻女
  4. 不斷更新／韓星活動9月售票看這裡！　aespa、NMIXX聯手AKMU開唱
  5. 「壯壯搭北捷」網掀兩極討論！　李沛旭露壯臂發聲：希望對健身人士友善
  6. 沈建宏爆新歡「約會長髮妹被拍」！　舊愛大笑吐16字洩心境
  7. Joeman首主持靈異節目「搬出事故車」！　釣出錫蘭現身掀網討論
  8. 酷炫認了「懷疑自己是gay」！　女友柔柔真實反應曝光
  9. 葉珂曝聊天紀錄喊「莫名其妙」　黃曉明霸氣一肩扛：你別做我來做
  10. 簡沛恩奔5生日大禮開全新節目　跟美鳳姊同床被笑壓力過大

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366