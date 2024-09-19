鳳梨完成「入珠百顆挑戰」！　公開成果求解問：接受度高嗎？

記者王靖淳／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）今年7月透露自己入珠88顆，後來因為覺得太吃力所以拿掉2顆珠子，最近他再度透過Threads發文，分享自己終於完成百顆挑戰，同時也附上一段影片好奇問女性友人：「接受度高嗎？」

▲鳳梨會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨吳泓逸）

鳳梨透露，起初是7排，接著間隔著加入2圈珠子。在整個過程中，因為各種因素的需要，他二度取出1顆及2顆珠子進行調整。鳳梨表示，調整後他完成剩餘2圈半的珠子補充，直至所有珠子均已安置好。最終，在他自行操刀下，成功地將所有珠子安置完畢並移除傷口夾，完成他所謂的「百顆挑戰」，為這段耗時兩個月的體驗畫下句點。

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▲鳳梨完成百顆入珠。（圖／翻攝自Threads／yi0107）

鳳梨表示，他現在期待接下來3週的修復期，希望一切能夠順利恢復正常。對於能完成這樣一個繁複且不尋常的挑戰，他感到十分興奮和滿足。事實上，鳳梨日前才在Threads分享目前的入珠情況，透露自己目前有98顆珠子，分布在6圈半的形式中，且珠子的具體尺寸為直徑5毫米，每顆珠子5.5毫米，同時也向女性友人發出詢問，希望了解這種狀況在女性中的接受度為何。

▲鳳梨分享入珠狀況。（圖／翻攝自Threads／yi0107）