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小楊哥公司「全面停播」1天後回來了！美女主播挨轟「沒良心」關留言

記者陳芊秀／綜合報導

大陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」販售「香港美誠月餅」，被發現產地根本大陸製造，香港沒有門市販售，有「誤導消費者」嫌疑，目前被官方通報立案調查。網紅「小楊哥」開設公司「三隻羊」在業界相當有名，昨日（17）傳出公司旗下帳號全部停播，不過網友發現18日有帳號復播，網友留言質疑「還敢直播賣東西」，目前帳號已經關閉評論。

▲▼「瘋狂小楊哥」販售假香港月餅被立案調查，旗下帳號全面停播。（圖／翻攝自微博）

▲「瘋狂小楊哥」販售假香港月餅被立案調查，旗下帳號傳出全面停播。（圖／翻攝自微博）

三隻羊公司旗下直營以及達人帳號於昨日（17）全部停止直播，小楊哥以將近1個月沒有更新影片，令外界深感事態嚴重。大陸法界人士觀察，三隻羊公司可能將面臨被重罰營業額5倍，甚至吊銷營業執照等。而網友發現有帳號「瘋狂小楊弟」18日恢復直播，美女主播面前擺滿商品，網友湧入留言「還不跑路」、「沒良心」、「這麼厲害的嗎，還能直播賣東西」，疑似留言用字太負面，女主播忍不住回應「這個罵就太狠了，別這樣罵，好不好」，表情相當嚴肅。

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▲▼「瘋狂小楊哥」販售假香港月餅被立案調查，旗下帳號全面停播。（圖／翻攝自微博）

▲▼「瘋狂小楊哥」販售假香港月餅被立案調查，旗下帳號全面停播。（圖／翻攝自微博）

▲美女主播準備賣商品，網友留言狂罵，她表情嚴肅「這個罵就太狠了」。（圖／翻攝自微博）

「三隻羊復播」再度登上微博熱搜，網友發現直播已經關閉留言，只能看到網友位主播點讚，而女主播持續賣商品，網友驚呼帳號能夠復播「後台實在高」、「估計昨天中秋節放假而已」、「低調處理，風頭已過？」而根據陸媒《東方財經》報導，復播的「瘋狂小楊弟」仍持續有賣出商品。

▲▼「瘋狂小楊哥」販售假香港月餅被立案調查，旗下帳號全面停播。（圖／翻攝自微博）

▲網友發現最新復播的帳號，目前已經關閉留言。（圖／翻攝自微博）

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