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徐少強夫婦同月亡！　與雪梨婚外情生1子1女…孩子回應後事進度

記者陳芊秀／綜合報導

香港武俠片巨星徐少強因食道癌於9月初病逝北京，享壽73歲，香港電影工作者總會發言人田啟文（田雞）向媒體證實，同時透露其小30歲妻子在料理他後事期間也心臟病發逝世，目前由女兒處理後事。而他一生擁有3段婚姻，與雪梨未婚生下1子1女轟動娛樂圈，如今癌逝，正是由雪梨的兒女回應。

▲▼徐少強與第3任妻子同月逝世，後事目前由他與雪梨的女兒回應處理。（圖／翻攝自微博）

▲徐少強與第3任妻子同月逝世，後事目前由他與舊愛雪梨的女兒回應處理。（圖／翻攝自微博）

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「話題女王」嚴淑明曾活躍兩岸三地演藝圈，2005年出席台灣金鐘獎，身穿鏤空水晶禮服走紅毯，辣照掀起熱烈討論。她昨日（15）在Threads哀悼徐少強，回憶起在北京的日子，有一次與當時的男友和徐少強一起吃飯，男友酒後對她動粗，徐少強當下立即把男友拉到一旁加以教訓。這段經歷令她難以忘懷。特別發文祝願徐大哥一路好走，表達敬意和感激之情。

徐少強一生有過3段婚姻，共生下5個孩子，其中31歲時和當年15歲的雪梨發生婚外情，雙方未婚生下一子徐偉棟以及一女徐頴堃，然後最後仍於1988年分手，結束6年戀情。雪梨雖然曾表示「Delete了這個人」，如今仍放下情仇，發文10字告別「祝徐少強先生一路好走。」

▲▼雪梨與徐少強婚外情，未婚生下1子1女。（圖／翻攝自微博）

▲雪梨15歲時與徐少強婚外情，未婚生下1子1女。（圖／翻攝自微博）

▲▼徐少強與第3任妻子同月逝世，後事目前由他與雪梨的女兒回應處理。（圖／翻攝自微博）

▲雪梨（左2）兒女徐偉棟（右2）、徐頴堃（左1）都出道演藝圈。（圖／翻攝自微博）

由於徐少強與第三任妻子之間的孩子還年幼，有關後事如何安排，由雪梨兒女徐偉棟、徐頴堃發聲回應「家人處理中」，希望外界給家屬空間。徐頴堃IG限動分享張學友的歌曲〈你是我今生唯一傳奇〉，也被推測是哀悼父親。

▲▼徐少強與第3任妻子同月逝世，後事目前由他與雪梨的女兒回應處理。（圖／翻攝自微博）

▲徐少強與雪梨的兒女感情融洽。（圖／翻攝自IG）

▲▼徐少強與第3任妻子同月逝世，後事目前由他與雪梨的女兒回應處理。（圖／翻攝自微博）

▲雪梨女兒徐頴堃限動被推測是悼念父親徐少強。（圖／翻攝自IG）

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