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許瑋甯「側胸下全挖空」辣爆！　遭指斷崖式崩壞…1舉動回擊酸民

記者陳芊秀／綜合報導

女星許瑋甯日前到大陸參加青年影展，卻遭部分網友「斷崖式崩壞」，出席活動時高EQ回應「我覺得自己照片蠻漂亮的！」。她昨日（12）限動曬出辣照，側身胸下挖空設計露出蠻腰曲線，令人眼睛一亮。

▲▼許瑋甯辣照。（圖／翻攝自IG／許瑋甯）

▲許瑋甯混血顏值又演技精湛，日前卻被陸網批評斷崖式崩壞。（圖／翻攝自IG／許瑋甯）

照片中，許瑋甯穿著一件黑色緊身上衣，側身從胸下挖空，大露水蛇S腰身。她側身面向鏡子，用手機自拍，露出側胸的刺青，長髮自然披肩，造型簡約又流露神秘氣質，更間接回擊酸民評價。

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▲▼許瑋甯辣照。（圖／翻攝自IG／許瑋甯）

▲許瑋甯側身挖空設計大曬S腰身。（圖／翻攝自IG／許瑋甯）

許瑋甯的父親是義大利裔美國人，母親是台灣人，混血五官從小到大都宛如芭比娃娃，日前面對酸民評論，大方回應「我覺得我保養不是為了給他們（網友）看，更多的時候事跟自己身體相處，當時看到『斷崖』沒有心情不好，因為我覺得自己照片蠻漂亮的！」

▲許瑋甯。（圖／記者莊喬迪攝）

▲許瑋甯出席活動回應「我覺得自己照片蠻漂亮的！」（圖／記者莊喬迪攝）

不僅有漂亮臉蛋，許瑋甯又兼具精湛演技，憑2022年作品《她和她的她》首度奪下第58屆金鐘迷你劇視后。現在再憑《不夠善良的我們》入圍迷你劇集最佳女主角，好演技深獲肯定。

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