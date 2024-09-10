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對岸女演員單約沈世朋！李新氣炸「老公曝實情」　他點出：坐船不會變上床？

記者孟育民／台北報導

緯來戲劇台《甄心分享小琳鐺》邀請楊皓如、沈世朋與李新夫妻檔上節目暢談夫妻秘密話題，李新爆料，剛結婚沒多久，沈世朋有位對岸合作過的女演員搭郵輪來台灣玩，原本夫妻要去盡地主之誼，沒想到對方竟然要求單獨見面，讓沈玉琳虧他說，到時候坐船變成上床。

▲▼ 李新為阻止沈世朋單獨會見女演員，攜家帶眷一起去。（圖／緯來戲劇台）

▲節目探討夫妻秘密話題。（圖／緯來戲劇台）

李新爆料沈世朋都中年了還懷抱著樂透夢，期待一夜致富，前陣子有個新聞是林口彩券行頭獎得主一直沒去領，後來李新發現，沈世朋常在家翻箱倒櫃，認為自己就是頭獎得主，沈世朋買了彩券怕老婆發現，就在家裡到處藏，每次他送兒子時都會經過那家彩券行，積極送兒子原來就是要在路上買彩券。

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佩甄問說，如果他中頭彩妳會為他開心嗎？李新說：「妳以為他會告訴我嗎」？沈玉琳問沈世朋說，如果今天中一億五你會跟她說嗎？沈世朋說：「不會！我會先冷靜一下看怎麼跟她說！」李新反而說：「看要怎麼跟我離婚，是嗎」？

▲▼ 李新為阻止沈世朋單獨會見女演員，攜家帶眷一起去。（圖／緯來戲劇台）

▲沈世朋沈迷樂透。（圖／緯來戲劇台）

更讓李新忿忿不平的是，剛結婚沒多久，沈世朋有個對岸合作過的女演員說要跟母親搭郵輪來台灣，她想說可以盡地主之誼，連伴手禮都買好了，快出門時，沈世朋卻坐立不安，支支吾吾的說，對方說希望可以跟他單獨見面，原因是最近那位女演員變胖了。

▲▼ 李新為阻止沈世朋單獨會見女演員，攜家帶眷一起去。（圖／緯來戲劇台）

▲李新為阻止沈世朋單獨會見女演員，攜家帶眷一起去。（圖／緯來戲劇台）

李新說，「我又不認識她，變胖了有啥關係！」結果她把爸爸媽媽、兒子都一起帶出門赴約，沒想到對方竟是一個人來。沈世朋說：「公共場合能幹嘛」？李新反說「你怎麼知道她會不會拉你去不公共的場合」！沈玉琳更火上加油：「男女之間的姦情都是從公共場合開始」！沈世朋說，可是人家吃完飯就要坐船回去啦！沈玉琳還說，「你怎麼知道坐船不會變上床？」

 

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