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2024陸劇暑期檔TOP10！《墨雨雲間》斷層第一…40部新戲要找他演

記者陳芊秀／綜合報導

大陸暑期檔（6月至8月）可說是戲劇、電影兵家必爭檔期，以戲劇市場來說，各家年度大戲大多會集中在這3個月推出。2024年可說是黑馬劇之年，人稱復仇爽劇的《墨雨雲間》在暑期檔收視取得斷層式第一，超越《慶餘年2》、《長相思》，《ETtoday星光雲》整理前10部暑期檔「霸屏榜」劇集。

No.10 孤舟

▲▼2024暑期檔陸劇TOP10揭曉。（圖／翻攝自微博）

▲《孤舟》。（圖／翻攝自微博）

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《孤舟》是懸疑戰爭劇，由曾舜晞、張頌文、陳都靈和王玉雯，並有張豐毅、周一圍特別出演，描述學成歸國的留美建築師，因愛情而被捲入一場危局，與特工站站長鬥智鬥勇，從中追查叛徒的過程。劇集於8月6日開播，網播量成績屢創新高，是暑期尾聲的高收視作品。

No.9 孤戰迷城

▲▼2024暑期檔陸劇TOP10揭曉。（圖／翻攝自微博）

▲《孤戰迷城》。（圖／翻攝自微博）

《孤戰迷城》屬於抗日諜戰劇，由黄景瑜、辛芷蕾主演，描述潛伏者在日軍生化毒氣研究所經歷逃生後，排除萬難揭開間諜真面目的故事。劇集除了上串流平台，同時在電視頻道播出，同時「抗日題材」向來也是陸劇收視關鍵。

No.8 少年白馬醉春風

▲▼2024暑期檔陸劇TOP10揭曉。（圖／翻攝自微博）

▲《少年白馬醉春風》。（圖／翻攝自微博）

《少年白馬醉春風》是2023年黑馬武俠劇《少年歌行》的前傳，描述熱愛釀酒的西侯府公子百里東君天生武脈，出來闖蕩武林，與兒時好友葉鼎之重逢，並邂逅一群武林好友，有成長也有情感揪葛，小說原作者周木楠親自擔任編劇。劇集由侯明昊、何與、夏之光、完顏洛絨、胡連馨、姜貞羽主演。《少年》系列已經被改編成動畫推出，是近年熱門IP題材。

No.7 長相思第2季

▲▼2024暑期檔陸劇TOP10揭曉。（圖／翻攝自微博）

▲《長相思》第2季。（圖／翻攝自微博）

《長相思》屬於神話劇，改編自桐華同名長篇小說，是2023年暑期檔最熱的劇集之一，按照大陸廣播電視政策，必須相隔1年，才成上線第2季。而第2季劇集熱度較弱於第一季，部分網友批評內容與原作小說相差太大，關鍵劇情不夠還原等。不過劇集開播時，在自家串流平台熱度仍有破3萬的高數字。

No.6 度華年

▲▼2024暑期檔陸劇TOP10揭曉。（圖／翻攝自微博）

▲《度華年》。（圖／翻攝自微博）

《度華年》改編自墨書白小說《長公主》，描述一對怨偶長公主李蓉與駙馬裴文宣，公主遭毒死，駙馬遭圍殺，兩人死後重生回到20歲，相認後解開重重誤會，並決定聯手對付朝中敵人。真人劇集由趙今麥搭檔張凌赫主演，兩人CP感大圈粉絲，目前已經敲定再合作拍一部現代偶像劇。

No.5 你比星光美麗

▲▼2024暑期檔陸劇TOP10揭曉。（圖／翻攝自微博）

▲《你比星光美麗》。（圖／翻攝自微博）

《你比星光美麗》改編自知名作家玖月晞的小說《你比北京美麗》，由譚松韻搭檔男神許凱，描述北漂女孩與科技業總裁的愛情故事。劇集描述主角歷經重重情感揪葛，別後重逢的過程擄獲一票觀眾，收視比預期中熱度高。

No.4 唐朝詭事錄之西行

▲▼2024暑期檔陸劇TOP10揭曉。（圖／翻攝自微博）

▲《唐朝詭事錄之西行》。（圖／翻攝自微博）

《唐朝詭事錄之西行》是暑期檔黑馬之一。該劇是2022年《唐朝詭事錄》的續集故事，描述功夫高強的縣尉「盧凌風」，與狄仁傑親傳弟子「蘇無名」共同偵破無數奇案的過程。劇集懸疑色彩加上深具邏輯性，吸引一票喜愛古裝探案劇的觀眾收看，網播收視成績超出預期。根據陸網一部分意見顯示，古裝偶像劇的收視熱度在暑期檔普遍失利，反而是類型劇開始崛起。

No.3 玫瑰的故事

▲▼2024暑期檔陸劇TOP10揭曉。（圖／翻攝自微博）

▲《玫瑰的故事》。（圖／翻攝自微博）

《玫瑰的故事》改編自亦舒的同名長篇小說，由劉亦菲挑大樑主演，搭檔4位男星，佟大為飾演親哥，彭冠英飾演女主角初戀，林更新飾演丈夫，霍建華特別出演女主角的靈魂伴侶，最後林一飾演年下男友。故事描述女主角「黃亦玫」性格奔放瀟灑，從少女愛情經歷碰撞、婚姻離婚後，邁入中年掌握自己人生的故事。

No.2 慶餘年第2季

▲《慶餘年》第二季Disney+熱播中。（圖／Disney+提供）

▲《慶餘年》第2季。（圖／Disney+提供）

《慶餘年》第2季是2019年《慶餘年》的續篇，經歷部分選角更換演員，相隔5年開播，掀起全大陸追劇的社會現象。劇集由張若昀飾演男主角「范閑」，延續第一季刺殺劇情後，主角用高智商化解危機，面對慶帝出的難題，多次險中求生，故事還將會有第3季。

No.1 墨雨雲間

▲▼2024暑期檔陸劇TOP10揭曉。（圖／翻攝自微博）

▲《墨雨雲間》。（圖／翻攝自微博）

《墨雨雲間》改編自千山茶客的小說《嫡嫁千金》，描述淮鄉第一才女薛芳菲遭丈夫一家誣陷差點身亡，經歷生死後，以相府千金姜梨的身分重生，並決定同時為自己與姜梨報仇。真人劇集由吳謹言主演重生千金，過程像是突破重重關卡，將曾經出手加害過的反派一一解決，故事讓台灣、大陸觀眾同感痛快。根據「雲合數據」公布的一連串暑期檔陸劇榜，《墨雨雲間》在每個榜單都奪下斷層式第一，成績超乎眾人意料，助攻吳謹言翻紅，被視為2024年最大黑馬。而劇中飾演「肅國公蕭蘅」的王星越也因戲爆紅，公司老闆于正透露，截至目前為止已經有40部新劇、8部電影要找他演出，于正挖掘演員的功力再獲業界肯定。

▲▼2024暑期檔陸劇TOP10揭曉。（圖／ETtoday製圖）

▲2024暑期檔陸劇TOP10。（圖／ETtoday製圖）

根據「雲合數據」公布的「暑期檔霸屏榜」前10名觀察。前10名劇集有6部是古裝劇，且，僅2部《玫瑰的故事》、《你比星光美麗》屬於現代劇，2部屬於主旋律類劇集。且只有3部劇在正片有效播放量突破20億。更有網友注意到，前10名有6部劇集並非以愛情為主線劇情，顯示大陸觀眾逐漸開始重視類型劇。

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