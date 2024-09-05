「小調歌后」林淑容睽違12年登綜藝！　爆曾遭唱片公司拒絕內幕：蠻沮喪

記者孟育民／台北報導

小調歌后林淑容為了宣傳9月份的個人演唱會，接受康康邀請，把睽違12年沒上節目的第一個通告獻給中視《綜藝一級棒》，而林淑容寶刀未老，一出場就以招牌歌〈安娜〉震撼全場，接連在節目中還演唱〈昨夜星辰〉、〈無言的結局〉、〈另一個結局〉等經典名曲，讓人回味不已。

▲「小調歌后」林淑容在中視《綜藝一級棒》演唱多首經典好歌 。（圖／中視提供）

林淑容1976年時才16歲就已出道，「我進入歌壇到現在還有2年就50年。」而「安娜」是她在台灣的第一張專輯，但在東南亞卻是算第六張，眾人才得知她是從東南亞紅回台灣，「因為我的聲音太像鳳姐，所以在台灣很多家唱片公司都說我們不要出第二個鳳飛飛，所以我都被拒絕，蠻沮喪的。」

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▲林淑容回憶剛出道的時光。（圖／中視提供）



康康則透露日前主持林淑容的演唱會記者會時，就曾好奇問過林淑容「是否會介意人家說妳模仿鳳飛飛」，當時林淑容回他「我的偶像就是鳳飛飛」，當節目中聊到此話題時，林淑容則語帶感恩地說：「鳳姐就是我的恩師，所以在演唱會時都會挑好幾首鳳姐的精選歌來串成組曲。」而節目為了向鳳飛飛致敬，許志豪和李子森也合唱〈涼呀涼〉一曲，頓時勾起大家的回憶。

▲主持群見偶像難掩興奮 。（圖／中視提供）



節目邀來林淑容，主持群個個都很興奮，許志豪更提及8年前他跟林淑容還有段故事，當時林淑容在郵輪演出，許志豪擔任嘉賓，能夠近距離看到巨星，林淑容的風采及私下的親和力都讓他留下深刻的印象，「淑容姐是我們家三代的偶像」，那次擔任演唱嘉賓，許志豪透露自己其實發著高燒，彩排時一度高音唱不上去，但林淑容卻稱讚他唱得很好。



