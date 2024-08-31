《玉骨遙》任敏秘戀導演封口10個月　突澄清「單身」被虧：分手了

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸24歲女星任敏去年和肖戰搭檔主演電視劇《玉骨遙》，掀起相當高的討論度，同年10月，她被爆和新戲《群星閃耀時》大5歲的導演萬里揚熱戀，但一直都沒有做出回應。時隔10個月，她的工作室突然發文澄清「單身」，也引網友質疑「是分手了吧」。

▲任敏在去年10月被傳和導演萬里揚交往。（圖／翻攝自微博／演員任敏、新浪娛樂）

任敏在去年被傳和萬里揚交往，兩人牽手散步的畫面全被拍，還疑似同居，但她始終沒有承認或否認戀情，令外界霧裡看花。直到今年7月底、8月初，她又被抓包和男方在西班牙旅遊，讓不少粉絲失望脫粉。

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然而，就在大陸狗仔劉大錘30日直播提到「任敏戀情很穩定」後，任敏工作室於今（31日）發文寫道：「單身。」突然鬆口回應，引網友紛紛吐槽「時隔一年否認是分手了吧」、「過了這麼久才闢謠？告訴大家分手了嗎」。

▲▼狗仔前一天才爆料任敏戀情穩定，任敏工作室隔天就澄清藝人單身。（圖／翻攝自微博）

此前，任敏在2023年10月被曝光戀情，狗仔劉大錘爆料，任敏於9月底時和萬里揚分別出門辦事，並回到同居的家中，第二天上午，男方就帶著她一起去親戚家拜訪。到了晚上，任敏和萬里揚手牽手出門散步，兩人毫不遮掩，男方還一邊和友人聊天。據悉，萬里揚是任敏主演新劇《群星閃耀時》的導演，因此兩人也被猜可能是因戲生情。