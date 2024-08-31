邊荷律「甜美奶音唸中文」影片曝光！　粉絲看完全被萌暈了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓籍啦啦隊女神邊荷律現年25歲，在2024年受邀來台加入中信兄弟Passion Sisters，憑藉著自然可愛的性格吸引大批粉絲喜愛與關注。近來為了在台灣站穩腳步，努力學習中文的她，時常曬出自己練習時的模樣，日前她又上傳了唸粉絲信的影片，甜美奶音再度融化眾人。

▲邊荷律目前來台發展，努力學習中文。（圖／翻攝自邊荷律Instagram）

邊荷律日前在Instagram上傳了一支短片，配文寫下「回飯店的路上！我現在不用翻譯軟體，也可以認得一點中文字了！」影片中可以看到她看著粉絲的信，一個字、一個字慢慢唸出「喜歡妳的粉絲有很多，我也只是其中一位，希望妳在台灣能夠開心，謝謝」，語畢後問旁人「我講得好嗎」，馬上得到稱讚。

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▲邊荷律唸中文影片萌翻不少粉絲。（圖／翻攝自邊荷律Instagram）

先前，經紀人也曾在Instagram上傳了一段影片，畫面中邊荷律正在飯店練習記者會要講的中文，只見她跪在床上，放下一頭深色秀髮，呈現五體投地的姿勢，抬起頭來定格幾秒，又馬上低下頭，被笑稱彷彿就像中邪，邊荷律嘴裡振振有詞唸道「記者會…9月14…」，可愛的模樣全被經紀人拍了下來，並發文寫道「鬼片、正式記者會，我們都可以勝任，請大家多多指教」。