余文樂老婆遭控「搭機裝傻搶座位」惹火乘客！　黑底文發聲曝真相

記者田暐瑋／綜合報導

余文樂與王棠云2017年結婚以來，生活多次成為媒體關注焦點，王棠云31日凌晨發了黑底文，解釋在搭乘飛機時因換座位而引起的爭議，對於若有讓乘客感到不適，她表示道歉。

▲王棠云和余文樂。（圖／翻攝自Instagram／sarah9_23、lok666）



王棠云31日凌晨在IG發文，詳細說明在飛機上換座位而引發的爭議，當時與女兒搭機時，因為未仔細檢查登機證，誤以為和女兒是被安排坐在一起，當空姐提醒她座位可能有誤時，才注意到這一點，「我只怕小孩打擾其他乘客，我沒有想假裝坐錯位置或搶位置。」

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此外，王棠云補充說明，在被提醒坐錯位置後，她禮貌地詢問旁邊的乘客是否願意交換座位，以避免孩子哭鬧影響他人，並沒有強迫，「我沒有說出『如果你硬要』或是『我小孩就會在你 旁邊吵你』的言語，當下得到了您的允許，我就沒有多想了。」

▲王棠云道歉。（圖／翻攝自王棠云IG）



最終，該乘客同意交換座位，但王棠云也意識到未能充分考慮到對方的感受和權益，對此表示歉意，「可能手忙腳亂，很多東西沒顧慮到太多，疏忽了那位小姐的心情和權益，讓那位小姐感受到不舒服我再次道歉，不好意思造成您不開心，深感抱歉，今後我會更加謹慎的。」