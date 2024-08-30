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歐陽娜娜不甩緋聞！IG曬深V辣照　網湧入狂問「真的談戀愛？」

記者劉宛欣／綜合報導

藝人歐陽娜娜演藝重心一直都放在中國大陸，擁有甜美外貌的她，一直以來都是男神收割機，曾與李淳、陳飛宇、劉昊然、王源、蔡徐坤、房祖名等男星傳出緋聞。2024年初傳出和大6歲的大陸鼓手安雨戀愛中，近日又被狗仔拍到車上的親暱互動，掀起討論。面對熱戀傳聞，她似乎並不在意，30日繼續更新Instagram，曬出一系列美照以及出遊動態。

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自歐陽娜娜Instagram）

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自歐陽娜娜Instagram）

歐陽娜娜30日晚間在Instagram限時動態上傳了一則短片，影片中可以看到她拍攝好友玩拳擊機的過程，下午她則是曬出了一連串出遊的美照，照片中她身穿淺灰色V領無袖連身短褲，露出大片美背以及漂亮的肩頸線條，看起來相當享受度假的休閒時光。留言處除了稱讚她美貌的人以外，也有人直接表示「真的和安雨談了？」、「希望新聞是假的」，但都沒有獲得她回應。

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▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自歐陽娜娜Instagram）

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自歐陽娜娜Instagram）

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自歐陽娜娜Instagram）

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自歐陽娜娜Instagram）

此前，大陸狗仔「攝影劉大錘」30日爆料，安雨下班後到約定時間就去機場接歐陽娜娜，見到對方一上車，便將整個頭埋進歐陽娜娜的手裡，還親了一下。歐陽娜娜看起來也很習慣，像是逗狗狗一樣搔著安雨的下巴，兩人互動親暱又可愛。

「曝歐陽娜娜安雨戀情」很快就登上微博熱門搜尋關鍵字，網友們表示，「我還停在翟子路時期」、「為啥好多女明星都喜歡搞樂隊的」、「我確實服了」、「年輕人談談戀愛」、「安雨之前不是和李庚希嗎？他談的都是女明星」。

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