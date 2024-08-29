胡瓜驚傳被女星甩耳光　張菲還跟對方說謝謝

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜Youtube頻道《下面一位》，創立幾個月人氣高漲，短短時間內即突破十萬大關，也開直播邀請粉絲朋友一起開箱獎牌，享受喜悅。

▲胡瓜(左)跟康康逗趣演出。（圖／下面一位）

29日播出最新一集，邀請到集才華於一身的康康，兩個人回憶起過往年代還有餐廳秀表演的時光，胡瓜表示康康把自己的段子都背的如數家珍，說話的節奏也順暢，又有獨特的幽默感，因此對他印象深刻，對他百般照顧。

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▲胡瓜與康康話當年。（圖／下面一位）

而康康也透露從小就把胡瓜視為偶像，也會坐在第一排觀賞餐廳秀表演，夢想著有朝一日能夠和他合作，要拜胡瓜為師。沒想到後來真的能和他在同個圈子打拼，到現在能夠上胡瓜的節目，一起大談過去種種的經典節目橋段，讓他感到美夢成真。

兩人在節目中分享餐廳秀的各種有趣橋段，其中一個段子是胡瓜因沒有訪問郭美珠，被賞了耳光，氣得找師傅張菲要討公道，沒想到張菲卻語出驚人地向對方說：「是不是你賞了胡瓜耳光！謝謝。」經典的橋段讓兩人都陷入回憶漩渦，話匣子一開就不可收拾，加碼分享了許多趣事，到現在想起來還是意猶未盡。

談到模仿，胡瓜和康康兩人都各下了許多功夫研究，也養成可信手捻來即興表演的功力。提起胡瓜是首位模仿李恕權的人，胡瓜也接著透露，因為李恕權唱歌屁股都會頂一下，所以模仿的關鍵要點是要找肛腔共鳴，語畢隨即來一段示範，讓康康被逗樂後不禁回覆：「你看你都很愛發明一些有的沒的！」

因兩位模仿功力了得，製作單位設計了經典遊戲讓兩位進行演技PK，第一關要猜出看誰喝到苦茶，胡瓜從苦茶還沒入口就全身都是戲，第二關是按電筆，胡瓜先前還一旁看戲嘲笑康康，輪到他時卻遲遲下不了手狂發抖，逗的滿場歡樂。