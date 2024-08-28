鳳小岳《披哥4》秀反差萌　大陸巡演賣爆「粉絲為拍照隔天請假」

記者蔡琛儀／台北報導

鳳小岳參戰男團競技節目《披荊斬棘4》，突顯他音樂創作才能與舞台魅力，他年初於Legacy Taipei締造好口碑的「After The Show」演唱會，也首度啟動大陸Live House巡迴，日前舉辦首站蘇州場，全場爆滿，有粉絲專程坐了6 個小時的車到場朝聖，還有粉絲為了會後和他合影錯過末班車導致隔天上班請假。

▲鳳小岳在大陸展開巡迴。（圖／山丘Livehouse紅唐店提供）

「After The Show」蘇州場鳳小岳除了演唱個人首張專輯《柒》的完整曲目， 與Cover張惠妹〈人質〉、Coldplay的〈Yellow〉等自己很喜歡的 歌曲，最驚喜的莫過於重現《披荊斬棘4》節目中初舞台的〈小鎮姑娘〉和一公舞台的〈愛是懷疑〉，他節目中所屬團體的隊長尤長靖特別送花祝賀。

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談到演唱會印象做深刻的事，鳳小岳透露，看到很多粉絲拿著《柒》的台版專輯和黑膠唱片，到現場給他簽名，笑說：「很酷！」而鳳小岳演出時，全程手上戴著一條黑黃相間的手環，被他稱為「力量手環」，據悉是某位粉絲的媽媽幫他編的一條幸運手環，鳳小岳聽聞後抱著感恩的心戴上演出，他也表示希望可以去更多地方。

▲鳳小岳展現音樂才華。（圖／山丘Livehouse紅唐店提供）

透過《披荊斬棘4》，鳳小岳私下反差萌一覽無遺，尤其他在節目中與偶像、日本視覺系搖滾歌手Miyavi（石原崇雅）的互動最逗趣，在二公舞台分組終於如願和Miyavi分到同一組，鳳小岳一肩擔起翻譯的角色，私下也樂與偶像分享鳳梨與薑茶，兩人也在節目中互尬吉他，鳳小岳被問到是否吉他功力又再度提升？他謙虛表示：「雅哥的吉他超級強，所以就是努力跟上腳步，單純享受跟偶像一起彈琴，要學新技巧可能要練非常非常久。」

有趣的是，昨（28日）鳳小岳參加《披荊斬棘4》絕技之夜的直播活動，他以一身帥氣西裝現身，讓粉絲瞬間夢回電影《小時代》的霸總宮洺，但他與尤長靖、Miyavi合走紅毯時，卻選坐了農作用的電動三輪車，反差感逗樂全網。

▲鳳小岳近日參加《披荊斬棘4》。（圖／山丘Livehouse紅唐店提供）