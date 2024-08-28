ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

56歲邱淑貞罕露面！混血女星慶生現場星光閃「唐鶴德笑抱梁朝偉」

記者陳芊秀／綜合報導

中日混血女星上山詩鈉迎接60歲舉辦慶生會，曬出一連串合照，同框的不僅是多年好友，更是一票香港娛樂圈的巨星！包括鮮少公開露面的女神邱淑貞，以及梁朝偉、劉嘉玲夫婦，日前陷入謠言風波的唐鶴德也來為好友送上祝福。

▲▼上山詩鈉迎接60歲生日，香港娛樂圈眾星為友人祝賀。（圖／翻攝自IG、微博）

▲邱淑貞為女星好友上山詩鈉（右圖右2）60歲慶生，與家人一起出席。（圖／翻攝自IG、微博）

上山詩鈉曬出一連串與娛樂圈好友的合照。邱淑貞與老公、女兒出席，身穿黑色套裝，白皙緊緻的臉蛋完全看不出56歲。接著還有梁朝偉、劉嘉玲、方中信、古天樂、梁家輝、葉童、竇靖童等人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼上山詩鈉迎接60歲生日，香港娛樂圈眾星為友人祝賀。（圖／翻攝自IG／annaboop）

▲▼上山詩鈉迎接60歲生日，香港娛樂圈眾星為友人祝賀。（圖／翻攝自IG／annaboop）

▲▼上山詩鈉迎接60歲生日，香港娛樂圈眾星為友人祝賀。（圖／翻攝自IG／annaboop）

▲▼上山詩鈉迎接60歲生日，香港娛樂圈眾星為友人祝賀。（圖／翻攝自IG／annaboop）

▲上山詩鈉慶生，圈內一票巨星友人都來了。（圖／翻攝自IG／annaboop）

聚餐現場唐鶴德與梁朝偉坐在一起，談笑間拍合照，把向來社恐的影帝抱得好緊。他當天身穿深色花襯衫，與上山詩鈉緊緊擁抱拍合照，面前則是一個生日蛋糕，註明「60」，網友驚喜留言「多謝您讓我們看到唐生」、「看到唐先生啦」、「看到唐先生啊啊」、「生日快樂，見到唐先生了」。

▲▼上山詩鈉迎接60歲生日，香港娛樂圈眾星為友人祝賀。（圖／翻攝自IG、微博）

▲陸網瘋傳慶生照中，唐鶴德抱著梁朝偉露出笑容。（圖／翻攝自微博）

▲▼上山詩鈉迎接60歲生日，香港娛樂圈眾星為友人祝賀。（圖／翻攝自IG／annaboop）

▲上山詩鈉與唐鶴德合照。（圖／翻攝自IG／annaboop）

唐鶴德（唐唐）是香港巨星張國榮的愛人，日前陷入謠言風波，遭傳有小30歲的新歡，透過代理孕母生下兩個孩子，一家子甚至住在張國榮家中，張國榮骨灰也還沒安葬，對此唐鶴德透過IG發3點聲明澄清，強調「一生都以真誠態度對待親人和朋友」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

推薦閱讀

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

《茶金》李杏熱戀小8歲總監！逛街到一半「突伸進衣服」恩愛畫面全被拍

《茶金》李杏熱戀小8歲總監！逛街到一半「突伸進衣服」恩愛畫面全被拍

棒棒堂確定合體！「背後金主給800萬」　隔18年復出第一砲新工作曝光

棒棒堂確定合體！「背後金主給800萬」　隔18年復出第一砲新工作曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

邱淑貞, 唐鶴德, 梁朝偉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林采緹抓包男友「劈腿10幾次」！　靠一招還原被刪除訊息紀錄
  2. 歐陽妮妮瘋傳先有後婚⋯PO「穿超貼正面照」！真實身材現形 網一看秒懂
  3. 韓YTR印度旅遊遇綁匪！　遭監禁30hrs「被迫服藥」
  4. 林襄躲床上哭！心碎原因曝光「被淡忘了」忍N年才說：我比較窩囊
  5. 拍戲生愛CP+1！森川葵與小2歲男偶像秘遊泰國…前2任都是日劇男神
  6. 八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線
  7. 雙親接連過世！愛雅淚崩認「快要活不下去」陷低潮：覺得自己是孤兒
  8. 網瘋傳「孫淑媚隱婚8年還生子」！親上火線9字回應　父母反應曝光
  9. 丁噹感性道謝「17年來一直疼愛」　突當眾向他告白：我愛你
  10. 56歲邱淑貞罕露面！混血女星慶生現場星光閃「唐鶴德笑抱梁朝偉」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366