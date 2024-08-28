56歲邱淑貞罕露面！混血女星慶生現場星光閃「唐鶴德笑抱梁朝偉」

記者陳芊秀／綜合報導

中日混血女星上山詩鈉迎接60歲舉辦慶生會，曬出一連串合照，同框的不僅是多年好友，更是一票香港娛樂圈的巨星！包括鮮少公開露面的女神邱淑貞，以及梁朝偉、劉嘉玲夫婦，日前陷入謠言風波的唐鶴德也來為好友送上祝福。

▲邱淑貞為女星好友上山詩鈉（右圖右2）60歲慶生，與家人一起出席。（圖／翻攝自IG、微博）

上山詩鈉曬出一連串與娛樂圈好友的合照。邱淑貞與老公、女兒出席，身穿黑色套裝，白皙緊緻的臉蛋完全看不出56歲。接著還有梁朝偉、劉嘉玲、方中信、古天樂、梁家輝、葉童、竇靖童等人。

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▲上山詩鈉慶生，圈內一票巨星友人都來了。（圖／翻攝自IG／annaboop）

聚餐現場唐鶴德與梁朝偉坐在一起，談笑間拍合照，把向來社恐的影帝抱得好緊。他當天身穿深色花襯衫，與上山詩鈉緊緊擁抱拍合照，面前則是一個生日蛋糕，註明「60」，網友驚喜留言「多謝您讓我們看到唐生」、「看到唐先生啦」、「看到唐先生啊啊」、「生日快樂，見到唐先生了」。

▲陸網瘋傳慶生照中，唐鶴德抱著梁朝偉露出笑容。（圖／翻攝自微博）

▲上山詩鈉與唐鶴德合照。（圖／翻攝自IG／annaboop）

唐鶴德（唐唐）是香港巨星張國榮的愛人，日前陷入謠言風波，遭傳有小30歲的新歡，透過代理孕母生下兩個孩子，一家子甚至住在張國榮家中，張國榮骨灰也還沒安葬，對此唐鶴德透過IG發3點聲明澄清，強調「一生都以真誠態度對待親人和朋友」。