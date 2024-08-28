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林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

記者黃庠棻／台北報導

女星林依晨出道多年，有著「零負評女神」之稱，近期因為演出台劇《不夠善良的我們》又掀演藝事業巔峰，獲得許多新的粉絲。怎料，近日她登上大陸綜藝《心動的信號7》擔任嘉賓，在眾人面前舉手脫口「我是成都人」，這一舉動瞬間在網路上引起熱議。

▲《不夠善良的我們》收視稱霸，林依晨、許瑋甯情敵大和 。（圖／公視、MyVideo提供）

▲林依晨演出《不夠善良的我們》再創事業巔峰。（圖／公視、MyVideo提供）

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林依晨近日擔任真人秀《心動的信號7》的固定嘉賓，她聽聞其他嘉賓來自成都，便興奮地舉起手說道「我是成都人」，接著進一步透露「我爺爺是成都人」，節目播出後立刻在網路上引起熱烈討論，許多網友紛紛留言「原來爺爺是成都人，自己就可以變成成都人」、「她怎麼變這樣」、「沒想到林依晨竟然也淪陷」，造成熱議。

▲林依晨。（圖／翻攝自網路）

▲林依晨登上陸綜的發言引起網友熱議。（圖／翻攝自網路）

不僅如此，林依晨登上節目的外型也受到討論，只見她穿著深藍色一字領洋裝，把一頭秀髮撥到肩膀上，臉蛋似乎因為消瘦的關係有些凹陷，因此慘遭網友炎上「怎麼連面相都變了」、「這個嘴臉是怎麼回事」、「臉蛋用力過猛了吧」等。

▲林依晨。（圖／翻攝自網路）

▲林依晨登上陸綜的發言引起網友熱議。（圖／翻攝自網路）

此外，林依晨的「我是成都人」言論一出後，就連維基百科也遭到惡搞，將她的出生地宜蘭縣改成了成都，甚至還有人將他的暱稱竄改成了「路人甲乙丙丁」。對此，《ETtoday星光雲》傳訊詢問林依晨經紀人此事，目前尚未得到回應。

▲▼《不夠善良的我們》首映會-林依晨。（圖／記者周宸亘攝）

▲林依晨的維基百科慘遭惡搞。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，林依晨並非第一次表明自己是成都人，2013年她曾到四川宣傳戲劇《蘭陵王》，後續在微博感性發文「祖父當神仙後的2年，我終於又回到他的故鄉成都，飛機慢慢下降的過程中，看到這片土地，突然有種強烈的歸屬感，若是爺爺當初沒有來到台灣、沒有選擇奶奶，也就沒有我的爸爸，更不可能遇見媽媽，甚至有我的出生了，很奇妙的因緣哪。」

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