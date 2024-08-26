張蘭遭揭豪門婚「帶球上位」還厭女！網挖自傳書結合爆料：全對上

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女企業家張蘭是汪小菲媽媽，在兒子的婚姻家庭、餐飲事業總是擔任發聲人。她近日與女星張穎穎展開罵戰，公開否認女星懷過兒子的小孩，結果對方發文揭她「帶球上位」，雙方戰火猛烈。

▲張蘭、張穎穎隔空開戰。（圖／翻攝自微博）

張穎穎發文：「害，給大家講個好玩的故事。孩子沒有，倒是好像有一個不y不y的濫情無能巨嬰，給了他倆（兩）次生命，卻不知感恩。他還說他爸爸當時有訂婚妻子，媽媽帶球上位，無數次他媽媽要掐他，就為了逼他爸爸回家呢。大家可憐可憐他們吧。」在此之前，張蘭回覆網友時稱張穎穎懷的孩子不是汪小菲的，因此她揭張蘭婚姻時強調「孩子沒有」，接著再說「他倆經常對著電話互搧巴掌，好可憐」。

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▲張穎穎揭張蘭婚姻「帶球上位」。（圖／翻攝自微博）

有網友翻拍張蘭出版的自傳《我的九條命》，其中一頁內容，張蘭描述自己與丈夫交往戀愛時，男方有藕斷絲連的女友，交往4年結婚，那時肚子裡已經有了汪小菲，自傳書裡坦言這段婚姻多少有「一廂情願」的成分。該位網友稱「結合穎穎的爆料，這下全都對應上了」，釣出張穎穎親回「對的，當時老太婆跑到男方父母前，說我一定懷的是兒子，如果是女兒當場掐s……，厭女到極致。真狠啊。幸運的是，是兒子，是不成器的好大兒」。雙方發言都成為微博熱搜話題。

▲網友翻張蘭自傳書，比對張穎穎爆料聲稱「全都對應上了」。（圖／翻攝自微博）