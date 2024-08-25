快訊／五月天跨年演唱會地點確定了！　阿信暴雷：被周董聽到不好

記者蔡琛儀／台北報導

超犀利趴今（25日）在台北小巨蛋舉辦，今晚依然由五月天擔任壓軸，今天阿信也宣布，年底確定會有「5525」演唱會，讓現場爆出陣陣歡呼聲，他連忙說：「我們講出來，被周董聽到不好！」歌迷以為這意思是指確定跨年在大巨蛋開唱，瘋狂尖叫，團員則急喊：「你這樣講會出事！」

▲五月天今晚官宣年底跨年演唱會在桃園。（圖／相信音樂提供）

阿信笑回：「不是那個地方（指大巨蛋），場地早就定好了，你們看新聞就知道在桃園吼！」親口證實了先前傳出今年五月天跨年演唱會在桃園棒球場的消息屬實，也讓粉絲都興奮不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

稍早演出的Energy提到，他們今年已經來了小巨蛋很多次，阿信說：「這個月我來好幾次小巨蛋，剛聽到好像有個團說他們已經來好幾次小巨蛋了。」石頭立刻接話：「什麼團這麼大膽！」台下立刻大喊Energy的名字，阿信則說：「不要講出來，現場還有很多他們的粉絲。」

▲五月天開心迎接石頭歸隊。（圖／相信音樂提供）

他也談到，之前和怪獸一起去看Energy小巨蛋演唱會，聽到Energy說很可惜沒辦法坐在台下自己看自己的演唱會，「我就想說，我可以幫你們唱，你們在下面看，你們的舞我通通...」石頭立刻接話：「沒有辦法跳！」阿信原本開玩笑說要跳一首，台下觀眾立刻暴動鼓譟直喊要阿信跳舞，讓阿信忍不住拿出哨子管秩序，「沒想到我今天第一聲哨子是吹給觀眾。」