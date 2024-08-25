「名媛版大S」遭前夫控偷小孩紅包！　陳沂見金額批：爛透了

記者劉宛欣／綜合報導

「名媛版大S」夏黃廉盈2021年與夏天倫離婚，為12年婚姻畫下休止符，雙方當時看似沒有撕破臉，怎料近日夏天倫卻突然在Threads爆料她趁孩子出國時，偷走小孩多年紅包錢，瞬間引爆討論。經常針貶時事的網紅陳沂，這次也發文寫下想法，批評夏黃廉盈「真的爛透了」。

▲夏黃廉盈近日突然前夫一連串爆料。（圖／翻攝自Alan Hsia臉書）

陳沂25日在臉書提起了夏天倫槓上夏黃廉盈事件，興奮表示「聽說準備了30天份的瓜，每天連載『連贏夢遊仙境』，超精彩！」爆料中提到夏黃廉盈偷了小孩的紅包錢，陳沂說「本來想說紅包錢了不起幾千塊，結果貧窮限制了我的想像，兩個小孩從小到大的紅包錢竟然高達280萬」，對紅包金額感到非常驚訝。

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▲陳沂批評夏黃廉盈。（圖／翻攝自陳沂臉書）

此外，爆料內容中還提到離婚後，女方跟小孩見面，為了要分好幾天發Instagram限時動態，要求孩子一直換衣服，該舉動也讓陳沂犀利評論道：「對別人的感情我是沒什麼興趣啦！但是把小孩當成自己愛慕虛榮的工具，真的爛透了吧！」陳沂貼文引來網友熱烈討論，除了批評女方行為以外，也有許多人認為不可能只有一方有問題，必須等待夏黃廉盈說法。